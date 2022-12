Harold Rivera: “No entiendo qué rumores hay sobre Nicolás Hernández, es una decisión técnica”

El equipo ‘cardenal’ perdió este lunes por la mínima diferencia contra Rionegro, en la tercera jornada de la liga colombiana. El sábado recibe a Junior, en El Campín.

Harold Rivera, técnico de Santa Fe, se refirió este lunes, tras la derrota 1-0 con Rionegro, a la situación del defensor Nicolás Hernández, quien no ha sido tenido en cuenta y ha trascendido que podría regresar a Nacional

“No entiendo qué rumores hay sobre Nicolás Hernández. Es una decisión técnica, desafortunadamente Nicolás no empezó jugando por una expulsión y me parece que la pareja de centrales lo está haciendo bien. La idea es potenciar, que haya competencia entre los jugadores”, aseguró Rivera.

Sobre la derrota de este lunes frente a los antioqueños, indicó que “nos quedamos con un sabor amargo por el resultado, porque pienso que hicimos todo para sumar, para ganar el compromiso”.

Santa Fe, otro de los equipos que no arranca en la liga colombiana: perdió 1-0 con Rionegro

“Que no consigamos victorias no quiere decir que estemos haciendo mal las cosas. Si no tuviéramos opciones de gol, sería más preocupante, pero las creamos, nos falta es finalizarlas, ser eficaces”, agregó.

Por último, fue consultado sobre los refuerzos que llegaron este semestre a reforzar al equipo ‘cardenal’ y si está satisfecho, para encarar el campeonato colombiano.

“Uno siempre quiere tener más, pero en este momento con los que estamos, confiamos plenamente. No nos vamos a poner a excusarnos”, finalizó.

Santa Fe, con 2 puntos de 9 posibles, jugará el próximo sábado frente al Atlético Junior, en el estadio El Campín.