Harold Rivera no es más técnico de Santa Fe: el presidente del club ‘cardenal’ lo confirmó

Harold Rivera no es más técnico de Santa Fe, luego de perder 2-0 con Atlético Nacional, este jueves, en el estadio El Campín.

A la rueda de prensa post partido salió el presidente del club ‘cardenal’, Eduardo Méndez, quien tomó la decisión y dio a conocer a la prensa.

“Yo creo que hoy terminamos un ciclo, quien debe responder por todo y quien es responsable de la institución es el presidente por eso pongo la cara hoy. El fútbol es de resultados, siempre hemos creído en el trabajo de Harold Rivera, las cosas no se han dado, ya hablé con él y va a dar un paso al costado”, afirmó el máximo dirigente de Santa Fe.

Después, Eduardo Méndez señaló que “hablamos con nuestros jugadores y se seguirá trabajando, ellos saben y creen que son capaces de sacar esto adelante. Tendrán dos partidos importantes que habrá que jugarlos y esperar que los números nos den para entrar a los ocho, y mientras tanto preparándonos para un técnico que nombremos”.

Acá más declaraciones de Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe:

*¿Quiénes se encargarán de Santa Fe las últimas dos fechas del ‘todos contra todos’?

“Como siempre ustedes tienen ansiedad, vamos a pensarlo, a analizarlo, ni siquiera voy a decir quién se va a encargar el domingo. Lo único cierto es que los jugadores concentran mañana, el sábado y nos meteremos en la cabeza que podemos”.

*Habrá reunión para tomas más decisiones

“Nos vamos a encargar de rapidez, tengo citada la junta directiva, nos reuniremos y veremos la determinación a tomar. Solo se les ha dicho a los jugadores que cuentan con el respaldo nuestro, están con la cabeza abajo pero como buenos profesionales saldrán adelante. El mundo del fútbol es así, hay que tomar decisiones que uno no quisiera, pero toca. Confiamos en nuestros jugadores, quienes van a sacar esto adelante”.

*Lamenta la salida de Harold Rivera

“Como lo hablaba con los mismo jugadores, he confiado en la capacidad de Harold Rivera desafortunadamente él no puede jugar, como todo ser humano se puede equivocar en algún cambio pero el balón no entró”.

*Preocupación por la rabia de la hinchada a Harold Rivera y a los directivos

“Esas decisiones tocan, porque hay que evitar problemas, no quiero generar violencia y ustedes se dieron cuenta que hay una tribuna enardecida, que empieza a dar cargas sobre el técnico y se comienza a meter con presidente y directivas”.

*Un mensaje a la hinchada para que apoye y no critique tanto

“He visto partidos por fuera del país, que cuando hay crisis la hinchada acompaña, levanta la moral al técnico y jugadores y acá ha pasado lo contrario, pero esto es el fútbol”.