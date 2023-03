Harold Rivera: "No importan las bajas de Millonarios, es un equipo que lleva un proceso de 4 años"

Santa Fe ha tenido un despertar en este 2023. El conjunto dirigido por Harold Rivera ha respondido al exigente calendario que ha tenido en marzo, donde ha conseguido tres victorias y un empate, entre los cuales resaltan su victoria al líder América de Cali y Águilas Doradas para clasificarse a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

El resultado más reciente del 'león' fue la victoria 3-0 frente al Deportivo Cali, que lo dejó bien parado entre el grupo de los ocho. Así las cosas optimistas con el presente que vive el equipo rojo de la capital, el timonel de los 'cardenales' analizó lo que será el clásico frente a Millonarios.

"Es un partido distinto a todos, ante el rival del patio, un equipo que anda bien, que su último partido lo gano de buena manera contra el Deportivo pasto. Es un partido que nos coge a nosotros en un mejor nivel al que iniciamos y eso hace que sigamos creyendo en poder conseguir cosas importantes, que el equipo siga creciendo. Como siempre se ha dicho, no se juegan, sino que se ganan, estamos con esa consigna de sumar los tres puntos que nos permitan seguir subiendo en la tabla", expresó de entrada Rivera Chavarro.

Y agregó con respecto al duelo que está estipulado para este domingo a las 7:45 p.m., en el Estadio El Campín, "la misma idea continúa, yo no voy a cambiar de la noche a la mañana lo que vengo haciendo, además la idea de juego he tratado de impregnársela a los jugadores, de día a día mejorarla, así cambie la estructura. La idea no la cambio, de ser un equipo intenso, de hacer presión, de intentar hacer posesiones largas. A pesar de las bajas de Millonarios, es un equipo que lleva un proceso, Alberto Gamero va para cuatro años con Millonarios y eso hace que conozca su equipo".

Aquí más declaraciones de Harold Rivera

*La parte anímica del equipo

"En la parte anímica el equipo está bien; el conseguir los resultados, hacerlo de buena manera con rivales directos e importantes nos hace confiar más en lo que estamos haciendo. Y que los jugadores empiecen a desarrollar su juego, subir su nivel, porque el subir el nivel individual nos ayuda a mejorar lo colectivo".

*Línea de 4 vs. línea de 3

"Los últimos compromisos hemos jugado con línea de cuatro, además porque hemos tenido jugadores lesionados; en Barranquilla jugó David Ramírez que jugó de buena manera, llevamos jugamos que nos podían apoyar en las posiciones; creo que nos ha dado resultados la línea de cuatro".

*El presente de Hugo Rodallega

"Son situaciones, eso es lo bueno del fútbol. Tener jugadores que empiezan a tener un mejor nivel, vean lo de Hugo que él no llegó bien, y él lo sabe, lo hemos hablado. Venía de una para sin entrenar, la idea es que se vaya entrenando, que vaya adquiriendo su mejor forma deportiva, es un gran profesional. Y lo mismo Wilson Morelo, la competencia sana, y saber que tenemos jugadores que en cualquier momento desequilibran".

*El buen momento de Wilfrido de La Rosa

"A Wilfrido De la Rosa lo conozco desde hace mucho tiempo, lo conocí de niño en las inferiores del Deportes Tolima, lo veía entrenar y lo tenía referenciado. A mí me gusta más en punta como lo mostró en Pereira, pero en banda es un jugador que inquieta, desequilibra, es rápido y aprovecha los espacios. Le quise brindar la confianza, así como en el partido de la Copa Sudamericana, donde antes de entrar le dije que tenía mucha confianza de que iba a marcar y afortunadamente lo logró".