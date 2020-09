Harold Rivera: “No me gustó lo que hizo Santa Fe, Millonarios nos sorprendió con su juego”

Harold Rivera no se puso con rodeos y señaló que su Santa Fe no jugó bien hoy, a pesar de rescatar un empate contra Millonarios.

Santa Fe 1 - Millonarios 1: el rojo salvó un punto en la agonía del clásico bogotano

“No me gustó el partido, lo que hizo Santa Fe, si bien planificamos un partido, Millonarios me sorprendió porque hizo un juego directo, distinto a lo que venía haciendo, intentamos jugar, pero no tuvimos claridad del mediocampo hacia arriba, hay que corregir, mejorar”, señaló en rueda de prensa el entrenador.

Además, muy muy autocrítico, mencionando que “no tuvimos opciones de gol, hubo como un remate de Velásquez, Millonarios nos jugó con algo directo, tuvo variantes y nos estaban ganando esa segunda pelota, el equipo estuvo largo, afortunadamente estamos sumando, pero ya está, lo importante es que no se perdió”.

Por último, a Harold Rivera le preguntaron por el ‘cambio de cara’ que tuvo su equipo en comparación al anterior juego del fútbol colombiano.

“Son partidos diferentes y el rival nos cortó los circuitos que estamos acostumbrados a tener, no fuimos el equipo que siempre vemos, hay que seguir trabajando y mejorando, no es excusa lo del parón, ya estamos entrenando en colectivo, ya viene un rival que viene de ganar de visitante como Cúcuta”, finalizó.