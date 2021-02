Harold Rivera no puede de la dicha con su Santa Fe: “El juego del equipo cada día me gusta más”

Este miércoles, Santa Fe venció 2-0 a Chicó , en el estadio El Campín, por la novena fecha de la Liga colombiana. Sherman Cárdenas y Jorge Luis Ramos anotaron los goles del compromiso.

Harold Rivera analizó el duelo liguero, pero no quedó tan conforme del todo: “me gustó el primer tiempo, para el segundo tiempo no estamos tan acostumbrados a jugar atrás. Chicó es un equipo que presiona y propone. Ellos tuvieron doble oportunidad de marcar, pero nosotros somos un equipo que sabe jugar. Hay tranquilidad porque el equipo sabe a lo que se puede afrontar, igualmente necesitamos un plan B”.

En el primer tiempo, el ‘león’ dejó en jaque al ‘ajedrezado’: Santa Fe 2 – Chicó 0

Le preocupa lo que viene en cuestión juegos para los rojos capitalinos, “con Chicó vivimos las dos caras de la moneda. Le hemos dado la oportunidad a varios chicos para jugar. La seguidilla de partidos carga y por eso hay que mirar otras opciones. Tenemos un ritmo de partidos importante y el tiempo de trabajo es corto”.

Ya son 660 minutos los que acumula el arquero del ‘león’ sin recibir gol: “Chicó nos presionó y nos apretó, pero tuvimos el control del partido. No salimos tan contentos porque pudimos estar más arriba. Mantuvimos el arco en cero y cuando exigieron a Leandro Castellanos, él respondió”.

Así está la tabla de posiciones de la Liga colombiana

Publicidad

Los resultados avalan su trabajo y sobre ello indicó: “estamos mostrando solidez, y no recibir goles da muestras del trabajo que se hace desde el primer hombre en ataque. Estoy contento porque no nos marcan y en goles en contra estamos en saldo positivo. El juego del equipo cada día me gusta más”.

Su rueda de prensa la cerró hablando de la siguiente fecha, “para el partido contra Cali digo que es un equipo que tiene una idea de juego, con la continuidad de Alfredo Arias y los jugadores que vinieron a sumar. No deja de ser un equipo difícil, será un partido bien disputado y esperamos estar a la altura del compromiso”.