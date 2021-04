Harold Rivera: "No queríamos perder el clásico, tengo pena con la afición por perder de esa manera"

A Independiente Santa Fe se le escapó el triunfo en el clásico, contra Millonarios , y el resultado final fue 1-2 y sobre lo que fue el cotejo, Harold Rivera dio sus impresiones en rueda de prensa.

Alberto Gamero: "Perdí dos partidos en 10 minutos y hoy gané el clásico en 3; ese es el fútbol"

"Era un partido controlado, ellos a nosotros y viceversa, los dos tuvimos varias opciones claras, en el segundo tiempo fuimos más verticales, hacemos el gol, pero no liquidamos y al final nos costó", dijo de entrada el entrenador.

El cuadro 'embajador' empató el partido gracias a un gol anotado por Ricardo Márquez, de pena máxima, sobre los últimos minutos y cometida por uno de los hombres de experiencia en el equipo, Andrés Pérez.

¡Celebra Millonarios! Así festejaron los jugadores la victoria en el clásico, contra Santa Fe

"Hay VAR y no podemos hacer eso, no se tomó la decisión acertada en esa jugada y los errores nos costaron el partido. No queríamos perder, estamos tristes por perder el clásico, tengo pena con la afición por perder así, le dije a los muchachos que hay momentos donde tenemos que mostrar jerarquía y eso no se mostró", recalcó el adiestrador.

Publicidad

Santa Fe jugará los playoffs y la fase de grupos de la Copa Libertadores y el director técnico fue claro y conciso cuando recalcó los errores cometidos por sus dirigidos que le costó el clásico.

Caliente terminó el clásico Santa Fe 1-Millonarios 2: amago de pelea e improperios de bando y bando

"Nos faltó tomar mejores decisiones, madurez. Toca replantear varias cosas, si queremos ser finalistas y protagonistas en la Copa Libertadores no podemos cometer esos errores", concluyó.