Harold Rivera terminó molesto este sábado, tras la derrota 2-1 de Santa Fe frente a Envigado , y aseguró que su equipo no hará más "juego limpio", porque ya se han visto perjudicados en dos partidos.

"Nos ha pasado dos veces que pitan la falta después, pero en esta ocasión no se pitó, no escuchamos el pito, le entregamos el balón al rival y después el desenlace de la jugada. Sé que tengo que corregir primero con el equipo, pero lo otro no me parece", aseguró Rivera, molesto.

El entrenador 'cardenal' se refirió puntualmente al primer gol de los naranjas, de Jhon Durán (7'), cuando sus jugadores cedieron el balón y el rival aprovechó para ponerse en ventaja en el marcador.

"Hablamos de juego limpio, ¿dónde está el juego limpio? Al final si nos van a atacar, paren la jugada. Nosotros paramos la jugada, porque, supuestamente, el jugador estaba golpeado y en la imágenes se ve que no es un golpe, y después el balón pega en la mano", agregó.

"Pregonamos de juego limpio y juego limpio, entonces va tocar no hacer juego limpio. Si está sucediendo una jugada de esas, ¿ustedes hacen juego limpio? Ya les dije a mis jugadores que de acá en adelante, no más, que no paremos. Las dos veces que lo hemos hecho nos han marcado gol. Es mejor no hacer juego limpio, no voy a volver a hacer juego limpio", continuó el timonel de los rojos.

Sobre el juego, el entrenador tolimense indicó que "tuvimos las posibilidades para concretar, pero no fuimos efectivos. Sobre todo en el primer tiempo, porque en el segundo creo que, a pesar de que tuvimos la pelota, no generamos las opciones con mucha claridad. Nos dejamos enredar y nos vamos con la derrota".

Por último, Harold Rivera indicó que seguirán trabajando y corrigiendo errores individuales, que les ha costado las derrotas.

"Llevamos tres partidos seguidos en los que nos marcan dos goles y me preocupa. El rival tiene virtud, pero han sido errores nuestros. Hay tiempo para trabajar y recurrir a lo que hemos venido haciendo. Esperemos que se nos recuperen todos. Cada derrota nos deja enseñanzas", finalizó.

Santa Fe es tercero en la tabla, con 22 puntos, y el próximo martes será local de Once Caldas (8:00 p.m.), en juego correspondiente a la fecha 14 de la liga.