Harold Rivera: "Nos falta más malicia e ímpetu para afrontar los minutos finales de los partidos"

Análisis de los refuerzos

"Algo negativo por el resultado. No queríamos iniciar de esa manera. Hay cosas buenas y otras por mejorar. Trabajamos una estructura a lo largo de la semana, pero tuvimos que cambiar por temas de lesiones. Nos vamos en desventaja. En el segundo tiempo, replanteamos y mejoramos. Sin embargo, en esa última jugada, nos convierten. Son determinaciones que no comparto, por la expulsión. Antes de esa segunda amarilla para Herrera, hubo una falta que el árbitro no pitó. A los cuatro minutos, Cali pudo haberse quedado con 10 hombres, pero el árbitro tomó otra decisión. Luego una falta de Angulo sobre Velásquez, que era roja y sacaron amarilla. Son cosas del partido que influyen, pero debemos preocuparnos más por nuestro juego. Nos faltó un poco de profundidad. Algunos jugadores se van acoplando. Neyder puede dar más. Me gustó lo hecho por Villalba. Herrera solo entrenó una semana"

¿Qué hacer para evitar las derrotas?

"Tener más profundidad, generar más juego colectivo y aumentar las probabilidades de anotar. Eso lo debemos hacer con nuestro juego. Tenemos que estar concentrados los 90 minutos. Hay que ser un poco más malos, tener más malicia y ese ímpetu para defender esas instancias finales. Se deberá corregir. Desde el primer partido, uno quiere ganar y todo se escapó. Ahora, hay que pensar en lo que se viene, donde tendremos más jugadores"

Errores en el fútbol aéreo

"Sí. Nos cabecearon en dos ocasiones y ambas fueron gol. Son temas a mejorar y corregir. Lo hemos trabajado, pero esta vez, nos cobraron. Se corregirá a futuro. Además, Santa Fe siempre se ha caracterizado por ser un equipo fuerte en el juego aéreo"

¿Esperan más refuerzos?

"Estamos pensando en otro delantero para tener alternativas en el frente de ataque. Es algo que nos ha costado. Jorge Ramos entró bien, hizo un buen desgaste y generó ocasiones. Esa será una tarea pendiente. Esperamos contar con uno o dos jugadores más y que den una mano importante"

Contar con Leandro Castellanos y Dairon Mosquera

"Dairon se volvió a resentir. Lo de Leandro sí es más demorado, por lo menos un mes más. Ojalá sea menos. Es un gran profesional y una persona dedicada. Confiando en Dios, para el próximo partido, podremos contar con Dairo y Alex Mejía. Sé que nos darán una mano importante"