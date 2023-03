Harold Rivera: "Santa Fe le plantó cara al América, el plan que tuvimos salió perfecto"

Santa Fe hizo un gran compromiso contra América de Cali en la noche de este martes en el estadio El Campín. Los dirigidos por Harold Rivera dieron muestra de buen fútbol, de despliegue y se quedaron con los tres puntos en la octava jornada de la Liga I-2023, luego de vencer 2-0 a los 'escarlatas'.

Tras el gran resultado en el escenario bogotano, el DT de los rojos bogotanos dio sus declaraciones en rueda de prensa sobre el planteamiento de los suyos frente a los 'americanos'.

"Línea por línea creo que respondimos de la mejor manera, en los primeros minutos quizás América nos estaba ganando la mitad, filtrando la pelota y producto de eso a Silva le tocó salir, pero después se controló el juego, viene la anotación y después fue manejar el resultado, pero no metiéndonos atrás, sino tratando de generales situaciones a ellos. América es un rival de respeto, es un buen equipo, creo que Santa Fe también mostró puntos muy altos y esperemos seguir en esta racha, esta semana ha sido importante para nosotros, hoy (martes) le ganamos un gran equipo; Santa Fe tuvo autoridad en estos dos compromisos (Águilas Doras y América), contento por lo que hicieron los muchachos, hicimos un planteamiento bueno y los muchachos lo cumplieron a cabalidad", afirmó de entrada el timonel del rojo capitalino.

Rivera también se refirió al estilo de juego que plantó el rival en el tapete verde de El Campín; igualmente, se mostró satisfecho por el desempeño de Santa Fe, el cual lo calificó de "perfecto" y le salió el plan que habían trabajado.

Santa Fe y un festejo de gol frente al América en el estadio El Campín. Foto: Dilhan Almonacid

"Hoy (martes) creo que el equipo cerró más los espacios, planteamos bien, los dos primeros minutos nos filtraron dos balones que nos llevaron peligro, pero después de eso los controlamos muy bien; un América que no encontraba la forma de llegar, el 'profe' (Alexandre Guimaraes) tuvo que refrescar el equipo, pero tampoco hubo un ataque que nos preocupara, un remate que saca Silva y uno que dio en el palo, pero nosotros también tuvimos. Fuimos fieles a los que trabajamos, el partido creo que salió perfecto, es aprovechar este momento para seguir creciendo", prosiguió.

Otras declaraciones de Harold Rivera:

*El buen partido de Fabián Sambueza:

Todos sabemos lo que es Sambueza, siempre le decimos en broma que en Santa Fe le va bien. Que jugara de mediapunta y de ataque y eso fue lo hizo; me parece que lo hizo bastante bien, si bien es un jugador de experiencia, lo que hablamos con él fue lo que expresó en la cancha".

*El desempeño de Santa Fe en los últimos juegos; la actualidad de la plantilla.

"Hicimos un buen partido, los últimos dos partidos han sido buenos, que teníamos que ganar y que no han sido fáciles, antes de empezar del partido decíamos que debíamos empezar a sumar en Liga, de ubicarnos en los puestos que debíamos estar y era una bonita oportunidad sobre todo por el rival. Es utilizar todas las piezas que tenemos, hay buena armonía en el grupo y eso ayuda; vamos encontrando el equipo, hoy le tocó a Hugo (Rodallega) jugar en el primer tiempo, mirar los jugadores que tenemos, me parece que todos los muchachos estén aptos los más pronto posibles, ojalá lo de Wilson (Morelo) no sea nada mayor. Tenemos un equipo para afrontar la Liga y hacer cosas interesantes".

Más sobre la actuación de Santa Fe contra América:

"Estamos ante un gran equipo (América) y creo que Santa Fe le plantó cara y el plan que tuvimos para hoy (martes) salió bien. Contentos, vamos adquiriendo un equipo compacto".