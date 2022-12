Harold Rivera: “Santa Fe me dejó tranquilo, el equipo buscó el resultado y va tomando confianza”

El técnico del equipo ‘cardenal’ se mostró conforme con la actuación de sus dirigidos, este domingo, en el empate 0-0 con Patriotas, en El Campín.

Santa Fe no pudo vencer este domingo a Patriotas (igualó 0-0) pero mostró una mejor imagen en comparación con los partidos anteriores.

El equipo ‘cardenal’ lucho, corrió y buscó durante los 90 minutos quedarse con el partido ante su público, pero falló en la definición y Eder Chaux, arquero del equipo visitante, fue la figura.

Harold Rivera, quien se estrenó en el banquillo del equipo rojo, se mostró conforme y optimista con lo que hizo el equipo en la cancha.

“Santa Fe me dejó buenas sensaciones, el equipo hizo por el resultado, por conseguir los tres puntos. Enfrentamos a un equipo que tiene proceso. Desafortunadamente no concretamos las opciones de gol, tuvimos volumen de ataque, algunas situaciones no las definimos de buena manera, pero se va tomando confianza”, aseguró Rivera.

“A mí me parece que el equipo tuvo una respuesta importante, se vio que los muchachos lo intentaron, corrieron. Hace falta mecanizar muchos movimientos porque la verdad pienso que esta nómina puede poner al equipo en una mejor posición”, agregó.

Sobre su balance, de cara a lo que viene en la Liga, el entrenador dijo que “me dejó tranquilo la actitud de los jugadores, se vio que sí pueden, hay que ser decididos, intentarlo. Y me preocupa, el tiempo, hay poco tiempo para trabajar”.

Por último, Rivera se refirió a la cantera de Santa Fe y los jugadores que esperan una posibilidad en la nómina titular.

“El tema de la cantera es un poco espinoso. No solo en Santa Fe, sino en todos los equipos. En el momento en que estén listos, podrán jugar. No tengo temor de meter a un jugador menor, siempre y cuando estén listos para hacerlo”, concluyó.

Santa Fe jugará frente a Nacional, el próximo jueves 15 de agosto, a las 8:00 p.m., en el juego de vuelta de los octavos de final de la Copa Águila.

