Harold Rivera: “Santa Fe no jugó como lo venía haciendo, esto no fue lo que planificamos”

El técnico del cuadro ‘cardenal’ reconoció este jueves que su equipo se vio superado por el América, en la cancha de El Campín, y deben seguir trabajando para lo que viene.

Santa Fe perdió 1-2 con América y no logra despegar definitivamente en la Liga Águila, en la que necesita sumar de a tres para abandonar los últimos lugares y no comprometerse con el descenso.

Publicidad

Harold Rivera, técnico del equipo ‘cardenal’, dijo en la rueda de prensa posterior al partido que sus dirigidos no jugaron como lo venían haciendo y se vieron superados por el equipo vallecaucano.

“América hizo un buen planteamiento y nos vimos superados en momentos por el rival. Desafortunadamente, la opción de gol empezando el segundo tiempo no lo pueden hacer a nosotros, sobre todo por el momento que estamos pasando. Pienso que fue un baldado de agua fría, luego reaccionamos, pero volvimos a caer”, aseguró Rivera.

“Pienso que no jugamos como quizás veníamos acostumbrados a jugar, nos desesperamos e hicimos mucho juego directo. América ganaba el rebote y no hicimos esa conexión que necesitamos para llegar al arco rival. No fue lo que planificamos”, agregó.

Vea acá: Santa Fe sigue hundido, en medio de sus incapacidades: cayó 2-1 con América, en El Campín

Publicidad

“La presión no fue tan clara, eso fue vital para el desarrollo. Ellos encontraban hombres a la espalda de nuestros volantes. Lo otro fue elaborar el juego, darle amplitud, lo que hicimos fue empezar a lanzar con desespero”, continúo en el análisis.

Sobre el aporte que hizo Fabián Sambueza, el tolimense expresó que “nos podía dar un poco más de tenencia de pelota, por las bandas lo hacemos bien, pero en el juego interior no hemos sido tan claros. No nos encontramos en conectar a los volantes con los delanteros”.

Publicidad

Por último, Harold Rivera, se refirió al momento anímico que viven sus dirigidos debido a las derrotas que han encajado en estos últimos partidos.

“Estamos trabajando lo mental, no es fácil. Pienso que se entregan y hacen las cosas bien, a veces siento que hay temor y es lo que más he venido trabajando. A ellos no se les puede olvidar, deben tener un poco más de atrevimiento”, concluyó.

Santa Fe visitará la próxima jornada a Rionegro, que venció 1-2 a Medellín y apretó la tabla del descenso.