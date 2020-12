Harold Rivera, sobre el VAR con Equidad: "Para nosotros hubo disciplina y para el rival, no"

Harold Rivera se quejó del VAR en rueda de prensa, tras el empate 1-1 de Santa Fe con La Equidad , este sábado, en el juego de ida de las semifinales de la liga colombiana.

El técnico de los 'cardenales' se refirió puntualmente al codazo que recibió Jhon Velásquez en el área de Equidad y que el juez Bismark Santiago consideró que no era para sancionar pena máxima.

"No me siento tan tranquilo. En la acción de la expulsión (Sambueza), el VAR define la situación y existió la roja para nosotros. Pero en la jugada de penalti a favor nuestro, pues cambiaba la historia del partido porque ya era un 2-0, así tuviéramos 10 hombres", aseguró Rivera.

"Según he escuchado, el árbitro manifestó que el jugador estaba protegiendo la pelota, pero el brazo no va en el pecho, va en la cara. Para nosotros, sí hubo disciplina, pero para el rival, no", agregó.

Sobre el juego, el timonel tolimense indicó que "fuimos superiores, durante el partido contrarrestamos al rival, nos faltó resolver unos contraataques de mejor manera. Hicimos por el partido, lo buscamos, veníamos por una victoria".

Por último, sobre el juego de vuelta en El Campín, Harold Rivera dijo que espera recuperar a sus jugadores y mirar las diferentes variantes que tiene para reemplazar al argentino Fabián Sambueza , que vio la roja.

"Por lo pronto, debemos recuperar física y mentalmente a los muchachos. Veremos cómo reemplazar a Sambueza, trabajaremos esta semana para pensar en el posible sustituto de Fabián", concluyó.

Santa Fe y la Equidad se medirán la próxima semana en el estadio El Campín, por la vuelta de las semifinales de la liga colombiana.