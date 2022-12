Harold Rivera, su experiencia en Santa Fe, la final que se perdió y sus oficios en la cuarentena

El técnico ‘cardenal’ recordó este miércoles que logró sacar del fondo al equipo capitalino y se pudo quedar en el banquillo por más tiempo.

Harold Rivera, técnico de Santa Fe, recordó este miércoles el partido del semestre pasado frente al América, en los cuadrangulares, que les impidió jugar la final de la liga colombiana.

Publicidad

“Yo quería jugar la final y para llegar allá teníamos que estar dentro de los ocho y lo logramos. Luego pasó lo del juego frente América, donde nos anularon un gol legítimo y eso cambió el rumbo del partido”, aseguró Rivera, en el Instagram live del cuadro ‘cardenal’.

Cabe recordar que ese encuentro terminó 2–0 a favor del conjunto vallecaucano, que a la postre fue campeón tras vencer en la final al Junior.

“Recuerdo que me habían dicho que era solo hasta diciembre. Nuestra misión era sacar a Santa Fe del fondo y de esa posición y gracias a Dios logramos clasificar”, agregó.

Juan Carlos Osorio: “Duermo tranquilo con la decisión que tomé sobre mi salario”

Publicidad

El timonel tolimense también recordó las alegrías que han tendio en los clásicos contra Millonarios.

“Me llevo el recuerdo de los dos clásicos que ganamos frente a Millonarios. El primero nosotros estábamos muy lejos de ellos y en el segundo ya estábamos ahí cerca”, manifestó.

Publicidad

Por último, Rivera contó cómo lleva estos días de cuarentena en su casa y los problemas que ha tenido con la comida.

“Aquí lo que cocino me lo como solo yo. Por ejemplo, este domingo me tocará pedir un domicilio porque perdí una apuesta con mi familia. Me gusta hacer aseo, cocino muy poco y a veces por los horarios no alcanzó y en el camino almuerzo”, concluyó.