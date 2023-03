Harold Rivera: "Tengo la cabeza tranquila porque hacemos lo posible; ya vendrán los resultados"

Independiente Santa se marchó del duelo contra Envigado este sábado con una derrota por 3-2, en juego de la séptima jornada de la Liga I-2023. Los 'leones' tuvieron un buen primer tiempo y varias opciones de gol, que no lograron ser concretadas, en el segundo tiempo, mejoraron en ese aspecto, pero el rival también propuso y al final se llevó los tres puntos. Tras el juego en tierras antioqueñas, Harold Rivera, DT de los rojos bogotanos, habló en rueda de prensa.

El estratega lamentó las oportunidades a portería dilapidadas y también se refirió al juego de los 'naranjas'.

"El partido era de ida y vuelta y eso lo dije en el primer tiempo, y nos faltó quizás eso, sin embargo, también Envigado que presionaba bien, trataba de cerrarnos los espacios, pero con todo y eso generamos muchas opciones en el primer tiempo, lamentablemente no las concretamos y ya en el segundo tiempo, ellos sacaron ventaja con la media distancia", afirmó de entrada el timonel de los rojos de la capital de la República.

Rivera se vio bastante desencajado en la intervención con los medios de comunicación, ya que el resultado positivo cayó del lado de los locales. Cuando fue consultado qué es lo que no le gusta de su equipo dijo lo siguiente:

Publicidad

"Quizá no nos hemos adaptado de la mejor manera a lo que ha sido el ritmo del partido, por ejemplo, hoy (sábado) y que desafortunadamente no estamos siendo efectivos, si fuera que el equipo no llegara, no generara, el equipo genera. He tratado de jugar con tres y de pronto se molestan, pero yo no juego con tres para defenderme sino para atacar, si fuera para defender simplemente me replegaba. Esa estructura que utilizamos es para atacar, para que Viáfara dé amplitud y tratemos de tenerlos altos y lejos y tener una seguridad en defensa, que hasta hoy quizá la habíamos tenido en eso dos partidos anteriores. Envigado nos hizo gol de media distancia, nos incomodaron, que juega rápido, que es intenso. Decir que no me gusta del equipo, eso eso, que las situaciones de gol que generemos, podamos convertir. Esto es así y tengo la cabeza tranquila porque tratamos de hacer lo mejor posible este equipo, de gestionarlo y ya vendrán los resultados"

Otras declaraciones de Harold Rivera:

Qué pasa por su cabeza tras no darse los resultados, dar un paso al costado...

Publicidad

"Ponerme hablar a futuro es esperar a que venga ese partido, ya miraremos la decisión que tomamos, por qué dar un paso al costado si se consigue la victoria. Esto es de ponerle el 'pecho a la brisa', aquí me trajo el doctor Méndez y el día me diga que no continuó, simplemente me voy con la cabeza en alto. Obviamente que pasan muchas cosas por la cabeza, porque soy el técnico del equipo, porque sé lo que significa, lo que es Santa Fe, necesitamos conseguir resultados, esto es del día a día. Tenemos que mirar y resolver en la cancha esta situación".

*El mensaje para la hinchada por su inconformidad

"Por qué tiene que haber violencia física, nosotros somos seres humanos y no nos queremos equivocar y es la reacción de la gente y es lógico que uno no esté de acuerdo. Uno entrena, planifica, trata de hacer las cosas bien, lo resultados no se dan, que la gente grite y todo, pero agresión física no me parece que no debe pasar. Personalmente no estoy tranquilo con los resultados, si sé que es esto, es de poner la cara y sacar esto adelante, y mientras me lo permitan, tengo la capacidad para hacerlo".

*Más del balance del juego:

"Los partidos se ganan con goles, no marcamos las opciones y ellos sí marcaron tres goles, uno más que nosotros y nos ganaron el partido. Todo lo que tiene que hacer el equipo es levantar la cabeza para ir a ganar el próximo miércoles".

Se conformó con el empate...

"Cómo vamos a hacer dos goles y nos vamos a conformar con el empate en la situación en la que estamos... al frente hay un equipo que hace también por el partido y generó situaciones. No creo que el equipo no se haya relajado, al contrario, tratamos de seguir atacando y ellos nos meten el tercero".