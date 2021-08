Harold Rivera, tras las problemas en Santa Fe vs Nacional: “Vivan esta fiesta del fútbol en paz”

Santa Fe y Nacional fueron noticia este martes, no solo por el clásico que se disputó en la tercera fecha del fútbol colombiano, y por el regreso de los hinchas, sino por los enfrentamientos que hubo en el estadio El Campín.

Por ese motivo, y tras las peleas que se presentaron, Harold Rivera, entrenador del equipo bogotano, envió un mensaje contundente.

“El futbol ahora que se permite entrar, vengan y disfruten, el espectáculo que se dio no fue el mejor, el equipo necesita al público para que nos aliente y vivan esta fiesta del fútbol en paz”, afirmó.

Ya sobre el trámite del encuentro y un nuevo mal resultado de Santa Fe, Rivera se mostró reflexivo: “Pasan muchas cosas por la cabeza, son situaciones, hay algo que siempre he dicho, en la victoria no somos los mejores y ahora no somos los más malos, y el fútbol es de resultados y no los estamos consiguiendo. Hablar que lo pudimos haber hecho, y ya llevamos partidos en los que no hemos logrado, más que todo en resultados, porque hoy planteamos un partido de ser más conservadores y en una jugada nos desequilibran, son situaciones, respeto mucho el comentario de la gente, me quedo con lo bueno que se ha hecho”.