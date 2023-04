Harold Rivera, tras una nueva derrota de Santa Fe: "Águilas Doradas fue efectivo, dimos ventajas"

Este miércoles, Independiente Santa Fe sufrió una dura derrota frente a Águilas Doradas, por 3-1, en el estadio Alberto Grisales. La gran figura del encuentro fue el delantero Marco Pérez, quien facturó un triplete. Fabián Sambueza fue el encargado de descontar en el marcador. Harold Rivera, técnico de los 'cardenales' habló en rueda de prensa sobre esta nueva caída.

El entrenador hizo un balance tras la caída y los puntos que más resaltó fue la desconcentración que tuvieron en la pelota parada y la eficacia de cara al arco, para aprovechar la opciones que tienen en el arco rival.

"Me parece que Águilas fue efectivo en esa primera parte. No era un equipo que usualmente juega así. Lamentablemente, cometimos un error de pelota quieta. Nosotros tuvimos aproximaciones y el segundo tiempo ya pudimos manejar bien la pelota. Pero no pudimos concretar y al final dimos la ventaja y eso no lo podemos hacer", fueron las declaraciones iniciales de Harold Rivera, quien ha sido resistido por gran parte de la hinchada.

Más declaraciones de Harold Rivera:

*Errores en la definición

"Aunque me parece que fue partido diferente contra Alianza Petrolera en Barrancabermeja. Acá si tuvimos aproximaciones con Enamorado y lo resolvió de otra manera. Fueron partidos diferentes, pero con la atenuante de irnos con el marcador abajo, nos ha costado, porque el desgaste es máximo".

Publicidad

*No reaccionar en la desventaja

"Queríamos cerrar los espacios para quitarles la pelota, pero no finalizamos bien las jugadas. Nos toca reaccionar después de los goles. Organizamos el equipo y también hice un planteamiento para ganar. Son temas que hay que analizar y tomar las marcas, reaccionar antes dé. No me pueden ganar la posición y el duelo. Pero es de competir con mi compañero y pareja y por momentos nos está costando y nos falta hacer solidarios".

*Debilidad en la pelota quieta

"La jugada de pelota quieta desequilibra el partido. Yo creo que en un buen momento que estábamos, nos contragolpean para el segundo gol. Luchar con un 3-1 es muy complicado. Tenemos que cambiar ese chip, porque hay aproximaciones y nos está costando terminar una jugada".

Ahora Independiente Santa Fe tendrá que enfrentar al Deportes Tolima, el próximo sábado 29 de abril, a partir de las 2 de la tarde en El Campín. Por lo pronto, en la tabla de posición, el 'león' se ubica en la décima casilla, con 20 puntos, a tan solo dos unidades de entrar a puestos de clasificación.