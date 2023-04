Harold Rivera, tras victoria con Santa Fe 2-0 frente a Tolima: "Vencimos a un gran equipo"

Finalizado el encuentro entre Independiente Santa Fe y Deportes Tolima, que culminó en victoria capitalina por 2-0 en la jornada 17 del fútbol colombiano, fue el estratega ‘cardenal’, Harold Rivera, quien se refirió respecto al encuentro en rueda de prensa y el balance que le deja este resultado de cara al tramo final del Todos contra Todos.

“Yo creo que fue un partido que no sufrimos, mirando ahora las estadísticas Tolima no pateó ni una vez al arco, en el primer tiempo quizás se nos aproximaron, pero no veo una clara en la que de pronto Espitia haya tenido que intervenir, de todos modos, la cancha no está en buenas condiciones, el balón se estaba pegando mucho, jugar a esta hora no es fácil porque el aire está pesado, pero el equipo generó, creó espacios y los aprovechó en determinado momentos”, expresó el entrenador de Santa Fe.

Además de enfatizar en el poderío ofensivo mostrado en la primera mitad, donde afirmó que se pudo ampliar la ventaja: “Pudimos hacer uno, dos o tres goles en el primer tiempo, pero controlamos al Deportes Tolima, un buen equipo, cambiaron de técnico, están haciendo una transición, pero no dejar de ser un gran equipo, que tiene oficio y está jugando competencia internacional”.

Referente a los cambios planteados para este juego, Harold explicó el por qué de las sustituciones y el estado de salud de Iván Rojas, quien salió entre gestos de dolor, luego de arrojarse al gramado del estadio Nemesio Camacho El Campín: “Rojas en el primer tiempo nos manifestó una carga en el aductor, cuando lo llamé quise no estaba bien y los pases los estaba dando muy cortos, no tan fuertes; me dijo que lo estaba molestando”.

“Los otros cambios fueron por situaciones del partido, el tema de buscar más velocidad en nuestra defensa con los dos centrales, lo mismo que con Jhoan Torras por su juventud, que tiene ida y vuelta, que ataca, que acompaña, pisa nuestra área, pero también la del rival. Los muchachos que tuvieron la oportunidad de ingresar lo hicieron muy bien”, citó Rivera.

Sumado a eso, manifestó su preocupación de las diferentes lesiones y bajas que han tenido que suplir a lo largo de la temporada: “Nos ha tocado sufrir, llegamos a un momento que no teníamos centrales. No es fácil la escogencia. Lo más importante es que todos estén bien de salud, porque al final lo que uno necesita es eso, que lo pongan a pensar, que estén buscando la oportunidad de ayudar, de prepararse.

“Nos queda Millán y Rivas en el departamento técnico”, concluyó Harold Rivera.