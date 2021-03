Harold Rivera: “Veníamos a sumar, queríamos darle una alegría a la afición por los 80 años del club”

Si bien es cierto que Santa Fe logró un punto, el día de la conmemoración de su cumpleaños número 80, en la igualdad 1-1 contra Cali; el entrenador Harold Rivera se lamentó por no llevarse tres enteros para la capital.

Inició su intervención hablando de la fiesta ‘cardenal’ de este domingo: “desde el inicio veníamos con la consigna de sumar. Queríamos darle una alegría a la afición por los 80 años de Santa Fe. Desde el principio se vio las ganas de ganar, por eso nos fuimos adelante en el marcador primero. En el segundo tiempo tuvimos la distracción y nos marcan”.

Los verdes vallecaucanos terminaron el compromiso con un hombre menos y ante ello señaló, “me voy tranquilo por la disposición del equipo, pero no conforme por el resultado del partido. Cuando ellos tuvieron 10 jugadores no encontramos el hilo conductor para descifrar cómo ganar”.

Los locales son lo líderes de la Liga y por eso admiró el trabajo de sus dirigidos: “el poderío del Cali se vio mermado por la buena presentación que hizo Santa Fe. Cuando ellos se quedaron con 10 jugadores debimos ser punzantes, pero no lo hicimos. Dimos cara, mostramos una cara, no estábamos contra cualquiera, durante un momento pusimos condiciones, pero infortunadamente no nos llevamos la victoria”.

Ya piensa en lo que viene a futuro y sentenció diciendo, “por ahora necesito recuperar al equipo a ver cómo amanece. Hay que esperar las 48 horas porque ahí es donde se ven más los dolores. Tendremos martes y miércoles para trabajar y dejar todo listo para jugar contra Tolima”.