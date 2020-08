Harold Rivera y el objetivo para Santa Fe en este 2020: “Ser finalistas y llegar a ser campeones”

Harold Rivera espera consolidar su proyecto en Independiente Santa Fe, equipo que dirige desde el año pasado y al que llevó a pelear la clasificación al a final hasta la última fecha de los cuadrangulares en la Liga 2019-II. Y mucho más ahora, el tolimense espera que pronto se pueda volver a la competencia y que se mueva el balón en los estadios del país, que vive la irrupción de la pandemia del coronavirus.

Precisamente el actual técnico ‘cardenal’ atendió este jueves a GolCaracol.com y contó detalles del regreso a las actividades futbolísticas de su grupo.

“Al principio fue duro adaptarse a esta nueva normalidad porque entrenar fútbol es otra cosa, sobre todo en estos tiempos donde ha cambiado las metodologías de trabajo, hay diferentes aspectos que hacen que el fútbol se entrene de otra manera. De todos modos, sabemos la situación que se está pasando en todo el mundo y tenemos que adaptarnos a esos protocolos de seguridad que buscan que los jugadores y todo el personal tenga una buena salud”, indicó inicialmente Rivera.

¿Cómo encontró a los jugadores tanto futbolísticamente y mentalmente?

“Los encontramos bien, buscábamos un objetivo con este tema de la pandemia y era que no se nos subieran de peso porque no entrenábamos futbolísticamente. Lo que hacíamos era que los muchachos se trataran de entrenar, de tal manera que conservaran su forma física. Para nadie es un secreto que futbolísticamente no vamos a estar, porque no estábamos trabajando el fútbol con normalidad. En ese aspecto, los jugadores llegaron bien, sin sobrepeso. Mentalmente, esto afecta a todo el mundo y en diferentes situaciones, a algunos se les alteró el sueño, otros con ansiedad, manejar las emociones para volver después de cuatro meses sin tocar la grama no es fácil”.

¿Qué tantas ganas tiene de sentarse en el banquillo y dirigir después de tantos meses?

“Es lo de nosotros, nuestro diario vivir, nuestra profesión. Estamos en esto desde hace muchísimo tiempo, primero como jugador y ahora como entrenador. Es nuestro hábitat natural, lo de nosotros es el terreno de juego, el banco donde nos sentamos a dirigir, a mirar los partidos y es nuestro escenario donde desarrollamos nuestra profesión. Lo bueno es que se nos autorizó a entrenar en nuestras sedes, nuestra cancha, sentir el olor de la grama, las dimensiones de la cancha, todos esos aspectos hacen que nos sintamos cómodos. Esperando la reactivación del fútbol porque es, como decía un amigo, lo que sabemos hacer y creemos que lo hacemos bien”.

¿Con qué se puede comparar la sensación de no poder ejercer el fútbol?

“De todo, al principio veíamos demasiado lejos la posibilidad de volver a jugar por las noticias, le decíamos a los jugadores que vieran noticias y estuvieran actualizados, pero muchas noticias generaban pánico y se veía lejos la posibilidad de jugar. No fue nada fácil esta situación, tuvimos muchas capacitaciones para ocupar nuestra mente y que se nos hiciera más corto el tiempo. No tenemos fechas concretas del inicio del fútbol, pero ya se habló de una reanudación y eso nos pone contentos”

¿Qué sensación cree que tendrá cuando vuelva el fútbol sin los hinchas?

“Será algo distinto, hemos tenido la oportunidad de jugar a puerta cerrada por X o Y situación, pero no es la forma a como estamos acostumbrados y nos toca así. El jugador número 12 no lo vamos a tener, sé que de corazón nos van a estar acompañando desde sus casas viendo el partido por televisión. Son sensaciones raras, estamos acostumbrados a ver El Campín lleno, Santa Fe tiene una buena hinchada, el equipo mejoró y este año se venía haciendo las cosas bien y el público estaba acompañando”.

Este año habrá un solo campeón, ¿Cómo prepara, o que le dice, a sus jugadores para ser el único campeón del 2020?

“Que tenemos que trabajar por eso, tenemos que hacer que las cosas pasen. Nosotros nos trazamos un objetivo y sabemos de la situación ahora, el equipo que mentalmente esté más fuerte va a sacar ventaja. Son muchas cosas las que pueden pasar por la cabeza y esa fortaleza mental que tengamos será importante, también desde lo futbolístico que podamos hacer, tenemos un buen equipo, esperemos que después de la para podamos sacar ventaja. Creo que todos los equipos están pensando en lo mismo, pero ya toca es hacer que las cosas pasen y demostrarlo fecha tras fecha”.

¿Los jugadores qué hablan, qué le dicen, porque todo esto del coronavirus es desgastante desde todos los sentidos?

“Ellos al principio cuando entrenábamos de manera virtual querían salir a la cancha porque no era igual. Siempre con incertidumbre, desespero, que cuando se volvía. Y ahora están con muchas ansias esperando los entrenamientos colectivos que estamos acostumbrados a realizar, en donde trabajamos el fútbol como tal. Muchas emociones pasaron durante todo este tiempo y ya estamos cerca, por ahí alguien decía “parece que fuéramos a debutar” esperando esa fecha de reinicio”.

¿Cómo afrontarán el reinicio de la liga sin varios jugadores que tuvieron que salir del equipo?

“Estamos mirando, hemos tratado de mantener la base. Se nos fue Yohandry Orozco, el tema de Fabián Sambueza que está por solucionarse, no se pierden todavía las esperanzas, pero todo depende de él, a mí me gustaría que se quedara y él también lo ha manifestado. Hay que mirar y potenciar a los jugadores que tenemos, que ellos den lo mejor de sí. La llegada de José Moya ha sido importante para nuestra defensa, un jugador rendidor. Esperamos que, si de pronto no está Fabián, los demás que están en el frente de ataque trabajen bajo sus condiciones, sus talentos y puedan desarrollar un buen juego y nos aporten para los objetivos que tenemos”.

¿A qué puede aspirar Independiente Santa Fe cuando regrese el campeonato?

“Ser finalistas y llegar a ser campeón, es la manera de conseguir torneos internacionales. No sirve hacer campañas “pobres” donde no consigamos ningún objetivo, la idea es pensar en lo más alto y ser campeones, pero hay que trabajar para eso, no es fácil pero tampoco imposible. El año pasado estuvimos cerca, quizá si otras hubieran sido las decisiones que tomaron los árbitros otra historia hubiera sido. Ahora estamos en nuevo año buscando otra posibilidad, este año es atípico por todo lo que ha pasado, el torneo también lo es. Esperemos que, así como Santa Fe fue el primer campeón que Santa Fe sea el campeón este año de pandemia”.

Por: Néstor Ibarra / @NestorIbarraRam