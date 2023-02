Harold Rivera y los puntos a mejorar en Santa Fe: "Tenemos jugadores para controlar más el balón"

La liga del fútbol colombiano continuó con sus emociones este sábado y a primera hora dejó como saldo un empate 1-1 entre Independiente Medellín y Santa Fe . Los 'cardenales' sufrieron durante todo el partido luego de que Christian Marrugo fuera expulsado a los cinco minutos.

El técnico Harold Rivera compareció ante los medios de comunicación y manifestó que "afortunadamente se llevaron un punto en una plaza difícil y contra un equipo muy complicado".

Sin embargo, no se mostró del todo contento "porque en Montería tuvimos un hombre menos 20 minutos y hoy (sábado) fue en los 90'".

A continuación más declaraciones del técnico Harold Rivera:

¿Cómo cambio todo el planteamiento la expulsión de Cristian Marrugo?

"El plan partido era otro, a mí me gusta y ustedes vieron que apenas inició el partido lo que hicimos fue presionar y obligar a Medellín a que mandara el balón al tiro de esquina. Después fue la falta y expulsión de Cristian. No me gustó, que nos falta sostener un poco más la pelota, que quizás Medellín nos cogió la pelota y nosotros la quitábamos, la recuperábamos, pero no dábamos tres ni cuatro toques seguidos cuando ya la estábamos perdiendo, Lo que teníamos que hacer era eso, descansar con la pelota porque tenemos jugadores como José Enamorado, que es encarador, que sostiene la pelota, por eso también no jugué con dos extremos naturales, sino que quería jugar con Neider Moreno para eso mismo, para que se cerrara y empezara a generar fútbol y a tocar.

El nuevo plan, tras la expulsión de Cristian Marrugo

"Luego nos tocó cumplir otra labor, a Enamorado en vez de que fuera adelante, pero como perdíamos la pelota al final le tocaba retroceder, lo mismo que a Neider y sin embargo ellos, sobre todo Nader, sin ser ese extremo de ida y vuelta, si era ese jugador de venir a cerrar y siempre por momentos le costaba, porque también Medellín con sus extremos que lo cerraba, nos fijaba por dentro, entonces yo creo que el primer tiempo fue más ordenado porque tratábamos de cerrar y cumplieron a cabalidad de los muchachos, ya el segundo tiempo siempre el cansancio hizo mella".

*Sobre el gol del Independiente Medellín

"Nos hacen un gol con un jugador en medio de 4 o 5 jugadores nuestros y se gira y nos mete gol. Esa jugada nos hizo daño porque no salió ninguno de nosotros a cerrar, pienso que vi a José Aja cansado, vi a Harold Rivera Jr. cansado, en fin muy agotados. Entonces para mejorar si eso, el sostener más la pelota, eso se lo tengo claro y quizás eso fue lo que no me gustó del equipo, que yo creo que podemos hacerlo porque con otras nóminas se ha podido jugar un 10 vs11 y se puede sostener la pelota o someter al rival".

¿Cómo califica el debut de Hugo Rodallega? ¿Podrá jugar junto a Wilson Morelo?

"Sobre Rodallega y lo de Morelo de jugar juntos, como el cuento, el tiempo dará la razón de las cosas, aquí lo más importante es que podamos tener a Hugo en plenitud de condiciones, yo sé que no está un 100%, pero la idea era irle dando minutos y que coja ritmo de competencia y eso precisamente es compitiendo y jugando. Además, por lo que ha venido mostrando en el entrenamiento, se ha entrenado bien, ha hecho un esfuerzo importante para querer estar con el equipo. Él es un jugador que genera en las prácticas de fútbol, nos muestra el por qué tenerlo en cuenta desde ya, le aporta no solamente en lo futbolístico sino también en el camerino a los muchachos jóvenes, lo que enseña, ese respeto que impregna, la mentalidad que tiene, o sea que todo también eso hay que aprovecharlo, no solamente hay que aprovechar a un jugador en la parte futbolística sino también fuera de la cancha y pienso que nos está ayudando. Esperemos que esté mejor, yo sé que va a estar mejor por su profesionalismo y nunca había jugado en altura también, entonces entrenarse también en altura siempre cuesta y esperemos tenerlo lo mejor y más pronto posible para que nos dé buenas alegrías".

*El mensaje, tras la expulsión de Cristian Marrugo

"Es decir, ya lo que nos tocó cambiar porque viene la expulsión, yo ya les digo que no salgamos a presionar porque nos íbamos a confundir en la presión, por el hombre menos que teníamos, entonces más bien que replegáramos, que los esperáramos y fuéramos replegando lentamente para que no llegara a Medellín tan fácil y producto de eso era que se equivocaba, tiraban la pelota al costado, a la lateral, se les iba larga, las cogía José Aja. Me parece que es un trabajo ya de que quizás no están acostumbrados porque siempre les gusta ir para adelante, tener la pelota, sostener, pero ya lo que era hacer basculaciones, tapar líneas de pase, evitar que nos superaran las líneas de presión con esas ubicaciones que ellos tenían y al final pienso que se cansaron, tratamos de darle un aire al equipo y cuando estábamos en eso nos hacen el gol, pero me parece que el trabajo fue buen e importante".