Harold Rivera: “Ya sabemos que sumamos 50 puntos, pero no se logró conseguir la estrella”

Harold Rivera , técnico de Independiente Santa Fe , habló este domingo en rueda de prensa luego de no haber conseguido la estrella número 10 para el cuadro ‘león’, tras caer 3-2 en el marcador global con el América de Cali .

“El balance es positivo por donde se le mire, pero lastimosamente ese objetivo que nos trazamos no lo conseguimos, creo que perdimos cuatro partidos en el año, eso demuestra lo que el equipo fue durante todo el campeonato”, analizó el estratega Rivera en rueda de prensa.

En cuanto al análisis del partido de este domingo, frente al cuadro ‘escarlata’, Harold Rivera comentó que “pasó el tiempo y no tuvimos la claridad para conseguir ese empate que forzaría a los cobros desde el punto penal. Seguir trabajando, esto no se construye de la noche a la mañana, nosotros tomamos al equipo el 7 de agosto el año anterior, en el último puesto, ya encaminado hacia el descenso y hoy disputamos una final. Esto es de seguir trabajando y remando, convenciendo a los jugadores de nuestro trabajo”.

Para la segunda parte del compromiso, Independiente Santa Fe no salió con la misma intensidad con la que finalizó el primer tiempo, en donde el defensa Jeisson Palacios y el volante Fabián Sambueza anotaron los únicos dos tantos del partido.

“Falto seguir con la intensidad en el segundo tiempo. No encontramos el camino ideal desafortunadamente y fueron pasando los minutos y no pudimos conseguir ese tercer gol, lo intentamos, incluso mandamos a nuestros dos centrales al ataque para conseguir el empate, pero no fue así. Todos sabemos que en el marcador se ganó, se sumaron 50 puntos, pero no logramos conseguir la estrella, que era el objetivo para este año”, dijo Rivera sobre el segundo tiempo que disputaron los ‘cardenales’ este domingo.

Finalmente, el técnico del ‘león’ envió un mensaje a toda la hinchada santafereña. “Tengo que agradecerles a todos los hinchas por su apoyo, por su voz de aliento, porque Santa Fe siempre es así, es sufrido. Estoy agradecido de corazón por todo ese respaldo y solo resta decir que el año entrante lucharemos por la décima”.