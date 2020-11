"Hasta hoy, Junior no se presenta al partido frente a Tolima": otro lío en la Dimayor

Este jueves, Junior de Barranquilla dio a conocer su posición hacia la decisión tomada entre la Dimayor y el Tolima en cuanto al cambio de sede para el partido de vuelta de los cuartos de final y es que "hicimos pública la comunicación del día de hoy porque ayer no tuvimos respuesta y hasta hoy lo que se tiene es que Junior no se presentará al partido", indicó Héctor Fabio Báez, gerente deportivo del cuadro barranquillero, en el programa 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio' .

Conflicto en puerta: Junior informó que no aceptará jugar contra Tolima en Bogotá

Y es que el compromiso se programó para jugarse en el estadio de Techo, en Bogotá, en condiciones que le afectan a ambos equipos, pero más a los 'tiburones' quienes tienen que viajar a Chile la próxima semana para disputar la Copa Sudamericana.

"El Tolima habla de que en la semana pasada había dicho que si su partido de vuelta era de local su partido no se llevaría a cabo en Ibagué y el parte médico es que el equipo se verá afectado, no tanto por jugar en la altura, sino porque después hay que ir a jugar contra La Calera, toca llegar a Santiago y luego en carretera a Viña y no tendrá unos períodos adecuados para jugar. Junior no tiene problemas en jugar, el lío es la altura porque eso nos afecta", agregó.

Ahora bien, el cambio de escenario se debe a unas remodelaciones que se están realizando al estadio Manuel Murillo Toro, de Ibagué, pero en los 'rojiblancos' proponen jugar en una sede similar.

"A Junior le están cambiando las reglas del juego y le están vulnerando la equidad deportiva. Están hablando del estadio, los escenarios solo requieren el campo de juego y que esté en buenas condiciones. En Neiva se jugó con el estadio caído, ¿Por qué no se adecúa el estadio de Ibagué? que se pongan camerinos portátiles, soluciones hay", concluyó.