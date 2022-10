Hay Dayro Moreno para rato: "No pienso en el retiro, pienso en hacer goles en cada partido"

El atacante de Atlético Bucaramanga , Dayro Moreno , fue entrevistado por la revista 'El Futbolista', de Acolfutpro, donde habló de diferentes temas como la Selección Colombia y su futuro como jugador profesional. El tolimense ha sorprendido por su nivel tras su regreso al país procedente del fútbol boliviano, pues desde que fichó por el club 'leopardo' suma 20 goles, en 37 partidos.

El futbolista nacido en Chicoral, Tolima, desde niño se destacó por marcar muchos goles, "en los torneos que yo jugaba en el pueblo siempre era goleador, gané varios trofeos como goleador". Sin embargo, es una virtud que ha ido perfeccionando a lo largo del tiempo y lo ha demostrado con cifras contundentes, Dayro es el octavo goleador histórico del fútbol colombiano, con 195 goles y registra un total de 306 anotaciones en su carrera.

Publicidad

A pesar de que representó a la Selección de su departamento en categorías juveniles, al jugador le ha sido esquiva la oportunidad de jugar en el Deportes Tolima : "es el equipo de mi tierra, pero la verdad nunca tuve la oportunidad de jugar allá". El delantero sí tuvo contactos con el dirigente Gabriel Camargo en el pasado sin llegar a un acuerdo, no obstante no le cierra las puertas al conjunto 'vinotinto y oro'.

Y es que Moreno no le cierra las puertas a nadie porque se encuentra lejos de 'colgar los guayos', tras indagarle sobre un posible retiro, manifestó que "Me falta muchísimo. Todavía hay mucho Dayro Moreno para el disfrute". Su continuidad supone acercarse o romper al récord de Sergio Galván Rey, quien es el máximo goleador del futbol de nuestro país con 224 anotaciones.

El atacante también fue abordado sobre las oportunidades que tuvo con la Selección Colombia y expresó que se 'quedó con esa espinita', ya que fue goleador en los dos torneos del FPC con Millonarios en 2014 y José Pekerman no lo tuvo en cuenta para la cita orbital. "Eso me quedó marcado porque yo trabajé mucho para eso, para ir al mundial, pero bueno, no se dio la posibilidad".

La primera convocatoria del tolimense para la 'tricolor' fue en 2010, a partir de allí tuvo presencias en Copa América y eliminatorias sudamericanas al mundial, presencias en las cuales marcó 1 gol en 15 partidos oficiales.

Publicidad

Por último, Dayro Moreno manifestó su felicidad de vestir los colores del Atlético Bucaramanga, puesto que ha sido respaldado por la institución desde el primer instante en que llegó: "Cuando a uno como jugador le demuestran esa confianza, uno tiene que responder en la cancha haciendo goles que es lo que me caracteriza". El atacante sigue respondiendo a ese buen trato, pues ya son siete tantos y dos asistencias en 24 partidos disputados en la presente Liga BetPlay.