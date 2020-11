"Hay gente a la que le duele que La Equidad haya ganado partidos importantes y esté en las finales"

La Equidad es un equipo que ha sorprendido de gran manera en este 2020 en el fútbol colombiano, eliminó a Deportivo Cali en cuartos de final y se metió en las semifinales, donde jugará contra Santa Fe.

Y es que en el trabajo táctico del equipo 'asegurador' tiene que ver su entrenador, Alexis García , quien estuvo este lunes en el programa 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio' explicando un poco el trabajo de sus dirigidos.

"Yo no me considero un tipo simplista para analizar el fútbol, era una serie de dos partidos en el que hiciera más puntos iba a clasificar y Equidad hizo 4 puntos. El fútbol no es de merecimientos, sino de hechos, en Techo tuvimos 63% de la posesión de la balón contra el Cali, que es muy difícil", indicó.

El equipo capitalino ha tenido momentos buenos durante esta temporada, en la que ha conseguido triunfos importantes que lo metieron en las finales del fútbol colombiano.

"Hay gente a la que le duele que Equidad haya sacado a Cali, que le haya ganado a Tolima en Ibagué, a Pasto allá, a América en Cali para clasificar y parecería suerte, pero la suerte acompaña a quien trabaja, está en los cuatro mejores cuando no era candidato para nadie", agregó.

El trabajo que realiza Alexis García en su equipo ha sido criticado por algunos, pero su táctica le ha dado frutos al equipo verde de Bogotá, que sueña con el título.

"La táctica es la inteligencia del fútbol y La Equidad ha sido criticado por usar la táctica, por jugar a ganar, como se debe jugar, es uno de los equipos más goleadores del torneo y se atreven a decir que es defensivo, tenemos varias bajas y aún así estamos en semifinales", aseveró.

Una de las piezas importantes de este Equidad es el uruguayo Matías Mier , quien está teniendo una gran temporada a nivel individual y es uno de los goleadores del torneo local.

"Matías se ha vuelto un jugador muy determinante, a falta de delantero lo hemos puesto de 'falso 9' y ha respondido, es un niño en cuerpo de adulto, es un soñador y está dispuesto siempre a recibir todo lo que le dé uno", concluyó.