"Hay muy poca asistencia y recepción del fútbol femenino": presidente de Millonarios

El directivo hizo una fuerte crítica a la Liga profesional: “La audiencia todavía es muy limitada en Colombia. No hay negociación sobre la televisión que produzca ingresos a los clubes”.

Cada vez está más cerca el equipo profesional femenino de Millonarios. No se lanzó este año por considerar que ni el club ni el país estaba listo. Enrique Camacho, presidente albiazul, cree que aún no lo están. Anuncia plantel para el próximo año, pero es crítico sobre el presente y futuro a corto plazo de las mujeres en las canchas colombianas.

“En 2018 tendremos equipo femenino de Millonarios. Todavía estamos viendo la forma de estructurarlo y manejarlo, pero ya se está trabajando en el tema”, le contó Camacho a GolCaracol.com.

Aún no tiene elegido al técnico, y está buscando jugadoras, tanto a nivel nacional como en el exterior. Lo que ya tiene claro el presidente es cuánto le costará: "Fueron varias razones para no sacar equipo este año. Primero por los costos: un equipo femenino de Millonarios es costoso, pues no baja de mil millones de pesos al año. Segundo, por la audiencia, que es muy limitada en Colombia. No hay negociación sobre la televisión que produzca ingresos a los clubes", explicó.

Camacho reitera su posición crítica a la Liga a nivel profesional. “A nosotros nos parecía anticipar un poco la decisión. Era no estar tan preparados, ni los escenarios ni el fútbol colombiano para darle el nivel que corresponde a la presencia femenina. Hay muy poca asistencia a los estadios y también poca recepción de ese fútbol. Por eso preferimos fortalecer el equipo profesional masculino antes de avanzar en el femenino”.

Otro de los aspectos en los que encuentra una dificultad mayor es en la cantidad y calidad de las jugadoras colombianas. "No hay mucha oferta de jugadoras. Pensábamos que una de las razones para no haber entrado este año era que se debía haber madurado mucho más en inferiores el fútbol femenino antes de llevarlo a nivel profesional para que la calidad del espectáculo no fuera pobre".

Finalmente, el presidente de Millonarios anunció que trabajarán en las divisiones inferiores para formar a las niñas que quieran hacer parte del equipo. “Habrá que ampliar nuestro fútbol base para empezar a preparar y entrenar mujeres para que se desempeñen en un futuro en el fútbol profesional con dignidad”.

