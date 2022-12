“Hay necesidad de resultados, pero no nos podemos desesperar”: Alberto Gamero

Luego del empate 3-3 con el Huila, el entrenador del Junior afirmó, en rueda de prensa, que no deben entrar en desesperación para darle la vuelta a la temporada.

“Queremos atacar y estamos dejando espacios a eso nos está llevando el desespero. Estamos cometiendo errores en la parte defensiva e individual, hay necesidad de resultados, pero no nos podemos desesperar”, declaró el técnico del Junior luego del partido que su equipo empató.

Gamero también aseguró no sentirse preocupado por una posible destitución de su cargo pero sí por la forma de su equipo: “si los directivos mañana deciden que me vaya, trancan un trabajo que quiero hacer aquí. Quiero poner a este equipo en lo más alto posible. Hasta ahora no lo hemos logrado pero yo hablo con los directivos para explicarles lo que está pasando”.

En cuanto al partido, el entrenador del equipo ‘tiburón’ dijo que la tarjeta roja que recibió Héctor Quiñones los perjudicó: “hoy lo que nos dañó el partido fue la expulsión, porque el equipo venía jugando bien hasta que eso pasó y tuvimos que sacar un delantero”.

Gamero también le mandó un mensaje a la afición del Junior: “sé que muchos hinchas están preocupados, pero aquí el más dolido soy yo porque soy la cabeza del grupo. Hay que seguir trabajando”.