¿Hay posibilidad de que Juan Fernando Quintero juegue en Junior? Esto dijo el futbolista

Juan Fernando Quintero no vive su mejor momento en River Plate . El jugador de la Selección Colombia ha jugado 23 partidos a lo largo del presente año con el equipo ‘millonario’ en los cuales ha logrado anotar 5 goles y realizar 4 asistencias.

En las últimas horas Quintero habló con el reconocido youtuber barranquillero, Elkin de la Hoz, mejor conocido como ‘Dimelo King’. En dicha entrevista el volante antioqueño abordó varios temas, en primer lugar ‘Juanfer’ comentó sobre sus inicios futbolísticos, sobre todo su paso por Atlético Nacional y su pasión por el Deportivo Independiente Medellín .

Publicidad

‘’Yo voy a ser muy sincero, a Nacional lo quiero mucho, me dio la oportunidad de darme a mostrar, vivo muy agradecido, pero soy hincha del DIM y cuando tenemos esos deseos los quiere cumplir y ya lo cumplí’’, declaró el nacido en Medellín, Antioquia.

Además el futbolista se refirió a su futuro y no le cerró la puerta a un posible regreso al balompié de nuestro país, concretamente ‘Juanfer’ habló sobre un fichaje al Junior de Barranquilla .

‘’Uno nunca sabe, me gusta Junior. Es un equipo grande, respetado, sabemos de su historia, ha tenido jugadores grandes, cómo le voy a decir que no a Junior’’, añadió el jugador riverplatense.

Posteriormente Quintero fue preguntado por las polémicas declaraciones que hizo Giovanni Moreno en rueda de prensa tras vencer en la final a Deportes Tolima el pasado mes de junio. Cabe recordar que dichos comentarios por parte de Moreno no cayeron nada bien en los directivos ‘verdolagas’ los cuales decidieron no renovarle el contrato al jugador nacido en Segovia, Antioquia.

Publicidad

‘’Gio es una persona que lo conozco hace mucho tiempo, crecí viéndolo jugar, es una persona genuina. No creo que lo haya hecho por algo, son emociones que se viven en el momento. Son cosas que si uno ve la malicia, no hay necesidad. Con el liderazgo que tiene ayuda a un equipo que tiene, lo crucifican así, no sé. Hay que respetar las decisiones de los directivos, nadie es perfecto’’, concluyó Quintero,