“Hay que responder con hechos, ahora toca ganarle a Nacional”: David González

El arquero de Medellín, en dialogo con GolCaracol.com, reconoce que no ha sido un buen año para la institución antioqueña. “El clásico es nuestro último salvavidas y es a lo que nos aferramos”, señaló.

David González es uno de los referentes de Independiente Medellín. Junto a Mauricio Molina, son los ídolos del cuadro antioqueño. Por lo que es la voz autorizada para hablar del presente del ‘rojo de la montaña’ en la previa del crucial duelo contra Nacional por la fecha 20 de la Liga Águila-II.

En la antesala de la edición 296 del clásico paisa, el portero de 35 años habló con GolCaracol.com. Es crítico con la situación actual del equipo y sentencia que, ante un irregular año, no tienen más opción que vencer a Nacional.

Medellín depende de sí mismo para clasificar. Por el momento es octavo con 26 puntos. Pero luego de haber tenido a lo largo del año tres entrenadores (Luis Zubeldía, Juan José Peláez y Ricardo Calle), casi cuatro, contando a Fabio Martínez que duró un día en el cargo, al ‘Dim’ no le queda margen de error.

¿Quién llega mejor al clásico?

"Sin duda, Nacional. Ellos ya están clasificados desde hace varias fechas e independientemente que en la última jornada hayan perdido, tienen un mejor presente que nosotros".

¿En dónde estará la clave para ganarle a Nacional?

"En lo que nosotros podamos hacer. Ellos van a jugar con nuestras necesidades por lo que debemos estar preparados mentalmente. La clave estará en saber manejar esa presión de tener que ganar sí o sí. Pero pues este semestre ya los derrotamos y esperemos que se repita".

¿Qué análisis hace del rendimiento de Medellín durante el año?

"No ha sido bueno. No alcanzamos los objetivos en los torneos que competimos. La final de la Copa Colombia nos dio un alivio, pero no sirvió de nada porque la perdimos. Así que contra Nacional tendremos nuestro último salvavidas y es a lo que nos aferramos".

¿Por qué nunca se encontró regularidad?

"Uno puede apelar a gran cantidad de razones y todas son válidas. Las lesiones, el cambio de técnicos, el hecho de no tener los once titulares definidos, la falta de confianza y el haber perdidos partidos que en el papel parecían ganables, son algunas de las causas".

"Esto hace que desde afuera se empiecen a inventar cosas que supuestamente pasan al interior del grupo. E independientemente que sean simples rumores, dificulta y hace que nuestro trabajo sea mucho más pesado".

¿Qué mensaje quiere darle a la hinchada de Medellín?

"La verdad es que nos hemos cansado de mandar mensajes que al final no podemos cumplir. Más que mensajes, es responder con hechos y lo único que nos queda es ganarle a Nacional".