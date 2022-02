"Hay que revisar el arbitraje colombiano, que está mal; entre más se capacitan, más errores cometen"

En los últimos meses, el arbitraje colombiano ha sido blanco de duras críticas, por decisiones polémicas y que, en algunos casos, ha perjudicado a más de un equipo. Por eso, muchos se han preguntado, ¿Qué pasa? Incluso llegando a pensar que, de pronto, faltan capacitaciones.

Frente a ello Álvaro González Alzate, vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol y presidente de la Difútbol, se pronunció este miércoles 16 de febrero, en entrevista con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio' , aclarando todo el tema y siendo contundente en sus declaraciones.

¿Cómo analiza el arbitraje?

"Ha habido muchos errores, no diría que son de mala fe, pero sí considero que debemos reconocer que no está bien. El que diga está bien, dice mentiras. Me parece que la Comisión Arbitral ha venido, en los últimos dos meses, trabajando intensamente y haciendo cursos para árbitros activos, tanto en hombres, como mujeres, los que hacen parte del VAR, en fin. De hecho, más de tres meses duraron unas capacitaciones virtuales y presenciales y me extraña que entre más se capacitan, más errores se cometen. Hay que revisar muchas cosas en el arbitraje colombiano y no podemos ocultar esa realidad."

¿Por qué de esos 60 que tomaron el curso VAR, siempre se repiten los mismos?

"Hay una explicación y es que son decisiones que toma la Comisión. Cuando actúa mal, de pronto no lo asigna por una determina cantidad de partidos, entonces al sancionar, la lista se va disminuyendo. Se deben aplicar correctivos hasta que entiendan cuál fue el error que cometió. No tengo tantos árbitros entonces toca repetir, ya sea en el VAR o en el campo de juego. Y es que los que, de pronto estaban asignados, se encuentran sancionados o castigados. Se miran las pruebas físicas, técnicas y teóricas y les va bien, pero en la cancha les va mal, entonces no se entiende qué es lo que pasa."

