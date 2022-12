“Hay que ser realistas: los jugadores del Cali no estamos en el mejor nivel”: Mayer Candelo

Debido al mal momento del equipo y después de la confirmación de la continuidad de Héctor Cárdenas, mínimo por una semana más. El volante habló con los medios de comunicación.

Mayer Candelo se dirigió a la prensa este miércoles y habló con determinación sobre varios temas que aquejan al Deportivo Cali tanto en el tema deportivo como fuera de él. “Hay que ser realistas, todo esto es el rendimiento de los jugadores, desafortunadamente nosotros no estamos en el mejor nivel”, expresó Candelo sobre los resultados que ha obtenido el equipo vallecaucano.

Además, habló sobre Héctor Cárdenas y el porqué de la decisión de los directivos de mantenerlo en el mando luego de que el plantel se reuniera con ellos: “Nuestra intención era que nos escucharan y que la opinión nuestra valiera”, dijo el volante, quien apoyó y defendió a Cárdenas.

Frente a esa situación, añadió: “Hoy le agradecemos a la junta directiva, queremos defender esto con resultados, no se defiende a nadie, si no ganamos”, previo a los dos partidos frente América, uno por Copa este jueves a las 8:00 p.m. y el domingo por Liga a las 7:30 p.m.

Recalcó que muchas personas dentro de la institución están fallando y todos esos problemas desembocan en el mal momento. “Mientras no haya unión, no hay nada, la unión hace la fuerza y de un tiempo a acá no hay”, criticó fuertemente Mayer a los jugadores, directivos, hinchas y el periodismo, quienes -según él- no buscan el bienestar del club.

Por último, se refirió a su situación personal en el equipo, donde es fuertemente criticado por su edad, “yo ya estoy de salida, juegue o no juegue siempre me quieren sacar, entonces que me saquen por algo”, dijo Mayer después de hablar de varios temas internos del club.