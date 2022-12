“Hay técnicos que tienen un bache y dicen que hay que darles tiempo; Suárez era tercero y lo echaron”

Francisco Maturana, fiel a su estilo, opinó sobre la salida de Luis Fernando Suárez del banquillo del Junior y la inestabilidad de los técnicos en el fútbol colombiano.

Luis Fernando Suárez fue despedido este viernes de la dirección técnica del Junior tras cinco meses en el cargo , debido a la temprana eliminación de la Copa Libertadores y los resultados recientes en la Liga Águila.

Con Suárez ya son 10 los entrenadores que han perdido su cargo en lo que va corrido del semestre: Guillermo Sanguinetti (Santa Fe), Flabio Torres (Bucaramanga), Jorge Luis Bernal (Rionegro), Jhon Bodmer (Jaguares), Dayron Pérez (Huila), Ever Hugo Almeida (Rionegro), Octavio Zambrano (Medellín), Fernando Castro (América) y Carlos Giraldo (Bucaramanga).

Francisco Maturana, exentrenador de la Selección Colombia, América, Nacional y Once Caldas, entre otros equipos, dialogó este viernes con GolCaracol.com sobre la salida del estratega antioqueño y la inestabilidad de los técnicos en el fútbol colombiano.

“La mayoría de los técnicos que se van es porque los echan. O nos echan. Nosotros no tenemos cómo explicar que nos echan, aparte de nuestros actos. ¿Por qué la inestabilidad? Esa pregunta es para la dirigencia de Colombia, no es para los técnicos”, aseguró Maturana.

“En algunas direcciones mandan los resultados. Luis Fernando lleva cinco meses y ya lo están echando, otros técnicos no encuentran los resultados y dicen que hay que darles tiempo. A Suárez lo echaron estando de tercero. Osea que detrás de él hay 17. ¿Esos por qué son estables y este no? Seleccionan a los técnicos para cobrar eso, pero hay otros que tienen el mismo bache y no les pasa nada” agregó.

Por último, 'Pacho' se refirió a la situación de Gerardo Bedoya, a quien dirigió en la Selección Colombia, y no tuvo un buen suceso al frente de Independiente Santa Fe.

“Bedoya es una persona joven, es un muchacho inquieto, estudioso, que seguramente va a aprender de todo ese tipo de cosas. A veces hay cosas que no se pueden negociar. Se puede negociar un contrato, pero hay posiciones que no se pueden negociar. Esto para él debe ser una buena enseñanza”, finalizó.