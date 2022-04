"Hay un descontento de varios clubes por el tema arbitral en el fútbol colombiano"

El tema del arbitraje en el fútbol colombiano es causa de reclamos, polémicas y mucho más fecha tras fecha de la Liga I 2022 e incluso desde el año anterior. Y precisamente, ese fue uno de los temas que tocó Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor , en una entrevista este miércoles con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

Publicidad



"Del tema arbitral hablamos, pero fue una reunión informal antes de la última asamblea. Un club llevó una propuesta y fue apoyada por otros equipos más. Ellos hablaron con el presidente Jesurún (Ramón) y con otros miembros del Comité Ejecutivo de la FCF sobre el tema", dijo Jaramillo.

El dirigente también agregó que "los esfuerzos con el arbitraje y la capacitación parecen no ser suficientes. Hay un descontento por ese tema entre los clubes. Se ha invertido, no ha sido que no haya tenido capacitación. Los clubes quieren ver más resultados".

Publicidad

El Presidente de la Dimayor compartió que "hay preocupación y hay que ver cómo mejorar el nivel técnico de los árbitros. No es que se haya ahorrado, el tema claro es la FCF ha destinado recursos y debemos darles a los clubes las garantías que ellos se merecen".

Publicidad