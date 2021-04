"¡Hay vida después del fútbol!": José Fernando Cuadrado se retira del balompié

A sus 35 años, que para algunos puede parecer temprana para terminar la carrera de un arquero, José Fernando Cuadrado anunció que se retira del fútbol, luego de su paso por Atlético Nacional .

La carrera del portero oriundo de Valledupar, culminó después de 16 años y de haber pasado por Millonarios , Deportivo Cali , Deportivo Pasto , Once Caldas y Atlético Nacional, y en algunas ocasiones por la Selección Colombia , de la cual hizo parte en el Mundial de Rusia 2018.

Cuadrado Romero inició en las inferiores de Millonarios, dónde logró debutar a los 20 años, en el torneo finalización del 2005, con el técnico Fernando 'Pecoso' Castro.

El guardameta valduparense logró consagrarse campeón en dos ocasiones, una con el conjunto 'azucarero' en la Copa Colombia y la otra con el Deportivo Pasto, en la Primera B.

"Hay vida después del fútbol! Y lo digo no porque me he retirado del fútbol, lo digo porque es una realidad", así inició Cuadrado su mensaje de despedida. Ahí llegaron algunos comentarios de parte de colegas y amigos.