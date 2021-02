Hayder Palacio: “La idea de juego de Junior no está definida, a Amaranto Perea lo veo embolatado”

Junior viene de dos resultados dolorosos. Primero el empate 2-2 a último momento con el Envigado y recientemente la caída 2-1 con el Chicó, algo que ha puesto en la ‘cuerda floja’ el proceso de Luis Amaranto Perea .

Por ese motivo, en GolCaracol.com charlamos con Hayder Palacio, exlateral derecho quien disputó más de 400 partidos con la camiseta del equipo barranquillero.

El exfutbolista, actualmente trabajando en Estados Unidos, opinó de Amaranto Perea, de lo que tiene que mejorar el Junior y de la dependencia que hay por Teófilo Gutiérrez.

¿Cómo ve ese arranque de 2021 para Junior?

“Bastante regular, yo creo que el Junior quedó con ese sinsabor del año pasado, se ratificó al profesor Amaranto, a la mayoría de jugadores del año pasado, pero creo que la idea de juego no está definida, el profe si bien tiene un partido bueno, luego dos malos y luego tres regulares, no han tenido ese 100 por ciento de rendimiento y sinceramente lo veo de regular a mal. Si no se toman los respectivos correctivos por los resultados no va a salir de ese bache, el profe tiene que trabajar muy bien la defensa, se ve desordenada, quebrando lejos de su área y cuando tu empiezas mal por la defensa, a excepción de Sebas Viera porque siempre salva, pero los centrales están muy desordenados”.

¿En qué se debe enfocar Junior para mejorar?

“Hay que trabajar mucho, uno primero debe buscar el cero y luego si hacia adelante y luego ir sumando, ya con el pasar de los partidos que agarren confianza y que los resultados lleguen, porque anda muy mal el equipo últimamente”.

¿Dependen mucho de Teófilo Gutiérrez?

“La dependencia de ‘Teo’ afecta también, porque es un jugador importante, que da mucho fútbol, pero hay veces que deben jugar a otra cosa, no podemos siempre a su ritmo, Junior tiene que desprenderse por los costados como antes, como el Junior de Comesaña, que atacaban por los dos lados, con laterales de proyección, jugaban bonito, a un ritmo intenso. Ahora esperan que ‘Teo’ juegue sus buenos partidos, pero no se puede siempre”.

¿Por qué no hay ha tenido tanto peso el ataque de Junior?

“Cuando tu estas mal en una parte, no puedes atacar, no puedes ‘taparte la cabeza y dejas los pies destapados’, Junior tiene que tomar un aire, que los lideres se hablan entre ellos, que digan “eso no se puede perder muchachos, arranquemos con el arco en cero y ya de la mitad para arriba tenemos jugadores desequilibrantes”, pero mira lo que pasa en Envigado y que te hagan dos goles, algo no anda bien, con tanta experiencia no pueden dar el lujo que los pierdan o empaten en los últimos minutos”.

¿Qué piensa de Amaranto Perea?

“Amaranto lo conozco, de la persona que es, la intención que tiene con Junior, pero desafortunadamente estos equipos necesitan un DT con más recorrido y estructura, porque son jugadores con bagaje. Le pasó lo mismo a Giovanni Hernández, que no le dio con el chiste. De pronto tiene que madurar un poco más. Ojalá le salgan las cosas ahora para que madure, pero lo veo embolatado con el equipo últimamente”.