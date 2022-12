"He ido a mundiales y no sé nada", la replica de Pinto en la rueda de prensa de Millonarios

El técnico azul se molestó este miércoles con las críticas que le hacen a su equipo y se refirió a su próximo rival en la Liga Águila, el líder Alianza Petrolera.

Jorge Luis Pinto, técnico de Millonarios, se quejó este miércoles en la rueda de prensa previa al duelo contra Alianza Petrolera, porque las virtudes de su equipo no son tan destacadas, como los errores que comete.

“En los 90 minutos cometimos un error, y hay 89 cosas buenas. Estamos mirando miniaturas, hay virtud también del contrario, hay sorpresa… Y el espectáculo que dio Millonarios en Medellín en el primer tiempo, ¿cómo les parece? Todo eso no vale”, aseguró Pinto, con sarcasmo.

“Ahora no hay periodistas, ahora hay técnicos periodistas y asesores técnicos periodistas. Todos son técnicos. He estado en mundiales, copas América y no sé nada. Nos toca ponernos en el puesto a cada uno, se están mirando las cosas de manera equivocada”, agregó el DT.

Además, el estratega santandereano indicó que no piensa cambiar el equipo y que viene encontrando los once “llamados a competir”.

“Estoy contento con el equipo, no me pasa por la cabeza cambiarlo. Al contrario, trabajaremos, perfeccionaremos conceptos y seguiremos por esa línea, sin quitarle la opción a otros, porque en mi manejo táctico hay relevos, rotaciones, y no lo voy a descartar”, dijo.

Sobre los cambios que hará para recibir en El Campín al líder de Liga Águila-II, Pinto Afanador afirmó que “Román no puede jugar por tarjetas, lo hará Palacios, y muy seguramente estará Bertel”.

Por último, entregó un concepto de su rival de este jueves, que ya sabe lo que es ganar en Bogotá tras vencer a Santa Fe.

“Alianza es un equipo con mucho oficio y tiene una característica y es que los hombres de punta son desequilibrantes, buscan mucho la individualidad con base a eso. Debemos tener cuidado. Se paran bien, se agrupan bien y son todos competentes”, concluyó.