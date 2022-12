“He trabajado para merecerme esta bonita oportunidad”: Nelson Ramos

Ha vestido las camisetas de equipos históricos en Colombia como América y Millonarios, ahora llega la oportunidad de hacer parte del Medellín, ¿cómo está tomando esta chance que le da la vida a sus 35 años?

“He trabajado para merecerme esta bonita oportunidad, la idea de haber comenzado mi trabajo otra vez en Pasto y Fortaleza me abrió las puertas de volver a vestir la camiseta de un equipo histórico, la idea es aprovechar el momento y poderme quedar acá varios años, así como con trabajo pude quedarme cinco años en Millonarios”.

¿Por qué ir al Medellín sabiendo que hay un arquero consolidado en la titular como David González?

“El club tiene varios torneos este año, entonces tengo la posibilidad de jugar. Lógicamente como gente grande y arqueros grandes, sabemos que estamos para pelear un lugar y ser el número uno, independientemente de que David haya sido convocado a la Selección Colombia por todos sus méritos, yo hago mi trabajo en cada entrenamiento y mostraré mis condiciones cuando se dé la oportunidad”.

¿Qué es lo que más le ha gustado del Independiente Medellín?

“Su hinchada es muy amena y acompaña, la parte directiva es muy seria, con los compañeros somos una familia, se quedó casi que el 85 % del equipo que logró cosas importantes el año pasado, vinimos apenas cinco jugadores a acoplarnos lo más rápido posible al club”.

Ahora la capital antioqueña será su casa, ¿cómo le ha parecido la ciudad y qué piensan su esposa Ana Mile y su hijo Elian del cambio?

“Soy muy feliz en la ciudad, en diciembre recibí varias llamadas de equipos como El Bolívar, de La Paz; también de Patriotas, Huila y Águilas Doradas, pero se dio esta oportunidad; uno con la familia es con la que comparte más y mi esposa estaba contenta de que se diera la posibilidad de venir al Medellín. Nos ha tocado vivir las duras y las maduras, es merecido que nos demos esta oportunidad de volver a un equipo grande con mi hijo y con ella aquí al lado”.

A pesar del descenso de Fortaleza, usted fue una de las grandes figuras con atajadas y golazos de tiro libre, ¿siente que su paso por el equipo capitalino volvió a impulsar su carrera futbolística?

“No solo la mía, de manera positiva hoy puedo decir que, de los que estuvimos en ese equipo el año pasado, ahora hay dos jugadores en Nacional, uno en el Puebla mexicano, otro en Millonarios, uno en Alianza Petrolera y estoy yo acá en el Medellín; no fue un semestre malo para el equipo, independiente de que descendiera; la gente lo mira por ese lado pero no por el camino que hizo Fortaleza”.

Con la del Medellín, son ocho las camisetas que ha vestido como arquero profesional, ¿cree que aún puede llegar la oportunidad de volver a jugar en el exterior? (Jugó en Deportivo Quito, en 2015)

“Nunca me ha gusta estar en todos los equipos colombianos sino estar en los menos que se pueda pero muchos años, eso hace que la misma institución te quiera por tu trabajo. En Pasto duré casi cinco años, después que llegué de Quito volví a Pasto y duré un año y medio, en Millonarios estuve cinco años, en Fortaleza apenas seis meses y ellos quería que me quedara ahí por mi trabajo, pero viendo esta oportunidad con el Medellín, que firmé por un año, mi intención es no estar tanto de ciudad en ciudad, busco consolidarme en este equipo y lograr títulos”.

¿Todavía tiene la idea de retirarse a los 40 o 41 años de edad?

“Sí, es la edad en la que uno debe estar comenzando a buscar lo que desee, la idea es comenzar a estudiar la parte técnica, que dura tres años. Para uno poder rendirle bien a un equipo tipo A, es más o menos hasta los 41 años; lógicamente también hay que abrirle camino a los arqueros que nos buscan representar en la Selección Colombia y poder ser ese guía de los muchachos que quieren ser como uno”.

¿El sueño de ser director técnico sigue latente?

“Sí, esa es mi meta y quiero hacerlo. Cuando uno le pierda el sabor a esto, la adrenalina de jugar un partido y las concentraciones, dejaré los guantes a un costado pero no lo deportivo, hoy más que nunca tengo viva esa adrenalina, así que todavía tengo años para seguir”.