Héctor Búrguez: "Todos los hinchas de Millonarios esperamos que puedan revertir y clasificar"

Héctor Búrguez defendió el arco de Millonarios entre 1997 y 1999, para luego regresar en el 2002 y alargar su estadía hasta 2005 en el arco ‘embajador’. También ha sido entrenador de arqueros en Liverpool de Montevideo, Barcelona de Ecuador y del equipo Cerro, del que también hace parte José Luis Tancredi, ex 'embajador'.

El uruguayo habló este jueves con GolCaracol.com sobre el presente del equipo azul, al que no pierde de vista, además de su ascenso con Cerro en Uruguay.

Publicidad

¿Cómo va el presente de Héctor Búrguez en el fútbol uruguayo?

“Bien, contento la verdad, acabamos de cerrar el año de una manera particular porque acabamos de conseguir el ascenso con Cerro, ante el eterno rival de todas las épocas, que es Rampla Juniors, el clásico del barrio y bueno, cumpliendo los 100 años del club estando nuevamente primera división, el gran objetivo está cumplido”.

¿Qué viene para el 2023?

“Tratar de seguir vinculado a Cerro, estamos tratando de renovar el contrato a todo el cuerpo técnico y bueno, estar en estos 100 años que cumple el club en primera división y poder mantenerse, buscar una clasificación en alguna copa y ese es el gran objetivo, también pensando en siempre mejorar, en crecer. A mitad de año estuve en Cochabamba, en el Jorge Wilstermann hasta junio y apenas llegué me enganché en Cerro y bueno terminamos muy bien el año, así que, uno siempre está con la con las perspectivas de seguir mejorando”.

Publicidad

¿Tenían colombianos, algún conocido de nuestro país?

“No teníamos ningún colombiano, éramos todos uruguayo no teníamos extranjeros prácticamente en el equipo. Se encuentra acá es José Luis Tancredi, el 'Gato', que también jugó en Millonarios”.

Publicidad

¿Siempre Colombia estará en su prisma, de volver, pero ya en otro rol?

“Siempre está en la cabeza de uno poder volver a un lugar donde uno se siente identificado, donde uno lo quieren y quiere ir, pero bueno, todavía no se han dado las circunstancias. Pero sin duda que Colombia es mi segundo país, mis hijos son colombianos. Siempre la posibilidad de que surja una oportunidad, estamos abiertos; me ha tocado Ecuador, me ha tocado Bolivia, me ha tocado distintos países; pero el regreso a Colombia se está haciendo desear, pero uno siempre mantiene esa ilusión”.

¿Sigue el presente de Millonarios, ha visto lo del último tiempo?

“Sí claro, siempre lo seguimos, estamos allí pendientes. Creo que venía muy bien, haciendo una gran campaña y lamentablemente está pasando un momento de transición, es un momento complicado donde no ha podido ganar, creo que van siete u ocho fechas y quedó medio comprometido, pero seguramente se va a meter entre los ocho y capaz que de este sea solamente un mal paso. Ojalá pueda ser protagonista y poder conseguir el título, yo creo que estos momentos pasan son difíciles, es complicado: pero Millonarios tiene plantel, tiene un buen técnico y bueno, esperemos nosotros todos los hinchas que pueda revertir esa situación, que pueda clasificar primero que nada y después de hacer un gran cuadrangular”.