Helibelton Palacios: “América es un gran rival, pero nosotros debemos imponernos”

El lateral derecho de Nacional habló en la previa del partido entre verdes y rojos por la quinta fecha de la Liga Águila.

"Para nosotros, todos los partidos son importantes. América es un gran rival y nosotros debemos estar concentrados para imponernos", manifestó el caucano, de 25 años.

Pese a vencer 1-0 a Patriotas por Copa Águila, el presente de los verdes en Liga preocupa a los hinchas antioqueños, pues Nacional se encuentra en la undécima casilla de la tabla de posiciones.

"Estamos trabajando con mucha armonía, bien unidos porque esa es la única forma de levantar el nivel", comentó el lateral, quien ha sido titular en los cuatro partidos de Nacional.





Frente a los ‘diablos rojos’, Nacional jugará su segundo partido en condición de visitante y Palacios espera que su equipo consiga una victoria. "Va a ser un partido muy complicado, es un gran clásico y vamos a afrontarlo de la mejor manera".

El ex Deportivo Cali ya sabe lo que es jugar en el Pascual Guerrero y enfrentar al América. "Los he enfrentado en varias ocasiones y gracias a Dios me ha ido bien, espero que hagamos un buen partido".





Por último, Helibelton Palacios habló de Jorge Almirón, quien continúa suspendido luego de sus declaraciones en contra de la Dimayor, y la falta que hace en el banquillo.

"La ausencia del profesor Almiron ha sido importante, pero desde donde está también tiene una buena manera de ver el partido", concluyó.

El partido entre América de Cali y Atlético Nacional se disputará este sábado a las 5:30 p.m. en el estadio Pascual Guerrero.