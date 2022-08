Henán Darío Herrera: "Tienen todo el derecho de criticarnos a nosotros"

El fútbol colombiano sigue su curso, este fin de semana inició la octava jornada y desde ya se empiezan a perfilar algunos candidatos. Si bien, el actual campeón, Atlético Nacional , no ha podido ratificar su nivel que lo llevó a quedarse con el título del semestre pasado, quiere empezar desde ya a cambiar el rumbo.

Hernan Darío Herrera, entrenador del conjunto 'verdolaga' compadeció ante la prensa previo a lo que será su duelo frente al Unión Magdalena.

Publicidad

¿Qué reemplazos en defensa tienen en mente tras la salida de Juan David Cabal?

"La ida de Cabal nos dio pie para mirar varias opciones que tenemos en las menores. Ahora subimos a Brandon Palacios, tenemos a Edwin Murillo que también lo puede hacer ahí y tenemos a Edison Pérez, que también está opcionado para venir. Con esos tres nombres veremos quién nos podrá ayudar cuando nos falte uno de los centrales".

¿Cree que ha habido una caída en el rendimiento de los jugadores luego de la final?

Publicidad

"No, yo creo que bajón no. Simplemente hay que mejorar varias cosas y en eso estamos, tratando de corregir esos errores. Ya tenemos un poco más de sesiones de entrenamientos. Con Junior fue un partido muy intenso, no jugado con la de nosotros, pero eso hay que mejorarlo. Aquí hay que seguir trabajando y luchando hasta el final, ahora tenemos que buscar la clasificación".

¿Cómo va la evolución de las lesiones de Yerson Candelo y Sebastián Gómez?

Publicidad

"Sebastián Gómez ya está trabajando, el médico ya le dio el alta, ya miraremos en que momento puede jugar. Lo de Yerson Candelo lo tenemos para dentro de dos partidos más. Estamos recuperando jugadores importantes para nosotros".

Concepto de su próximo rival, Unión Magdalena.

"Hemos visto un buen equipo, un equipo que juega bien y trata muy bien el balón. Va a ser complicado para nosotros. Es un equipo que es fuerte en su casa y que va en los primeros lugares. Nosotros vamos también con la misión de ganar los tres puntos".

¿Ha pensado en cambiar su esquema y jugar con dos delanteros?

Publicidad

"La estructura del equipo la podemos modificar en todo momento, en el desarrollo del juego se puede modificar también. Nosotros tenemos una estructura de 1-4-1-4-1 cas, la otra vez hice un 4-4-2. El cuerpo técnico y yo estamos viendo cuál es la mejor, estamos viendo alternativas".

¿Cómo reciben las críticas de algunos referentes del equipo?

Publicidad

"Ellos tienen derecho a dar su opinión y nosotros la respetamos. Nosotros estamos tranquilos y sabemos para donde vamos. Ellos tienen todo el derecho de criticarnos a nosotros el cuerpo técnico y a los jugadores".