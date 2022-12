Henry Rojas acusó al padrastro de James Rodríguez por no pagarle una deuda

El futbolista tolimense habló este miércoles en exclusiva con GolCaracol.com y dio sus razones para publicar dicho mensaje en contra de Juan Carlos Restrepo.

“Este señor que ustedes que ven se llama Juan Carlos Restrepo. El motivo de publicarlo es porque me debe un dinero hace meses y no me responde los mensajes ni llamadas, mi intención es que quienes lo conozcan no caigan en sus mentiras”.

Ese fue el duro mensaje que publicó este miércoles el futbolista Henry Rojas en su cuenta de Instagram y que ha llamado la atención, pues acusa a Juan Carlos Restrepo, padrastro de James Rodríguez, por no pagarle una deuda.

“En algún momento entrené en su club, allá lo conocí, la relación era muy normal, de saludo, nunca hubo una confianza grande. Llegó un momento en el que me pidió un dinero y yo lo presté y hasta el día de hoy no me contesta”, le contó el jugador del Deportivo Pasto a GolCaracol.com.

“Lo traté de buscar por WhatsApp, por llamadas y siempre había una circunstancia para no pagarme. Hace 20 o 25 días no me volvió a responder y decidí agotar el último recurso, no para recuperar el dinero, porque la gente pensará que es muchísimo dinero y no, es un tema de orgullo, soy un tipo serio y me molestó que no me contestara”, agregó.

Rojas, de 32 años, le dijo a este portal que no solo a él le ha quedado mal, también lo ha hecho con otras personas que han trabajado para él.

“Engañó a otras personas que le trabajaron y nunca les pagó, eso también me molestó mucho y tomé la decisión de hacerlo. Ellos no tienen los medios y yo sabía que esa noticia iba a generar ruido porque es el padrastro de James”, afirmó.

Con respecto a la relación que tuvo con Restrepo y su equipo, el futbolista tolimense aseveró que “tenía amistad con el preparador físico que trabaja con él y me fui a entrenar unos cuatro o cinco días, pero en ningún momento le pedí permiso a él. Vivo agradecido a las personas que me dieron la oportunidad, pero fue algo recreacional”.

De igual manera, Golcaracol.com contactó a Juan Carlos Restrepo, quien atendió la llamada desde la ciudad de Ibagué y ante las acusaciones de Rojas prefirió abstenerse de opinar o reaccionar. "No me interesa hablar de ese tema", dijo. Restrepo resaltó que él ha ayudado a muchos futbolistas profesionales del departamento del Tolima, en momentos en los que han tenido dificultades en sus carreras.