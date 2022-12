Hernán Barcos: "Le dije al Presidente que Nacional es un club europeo, pero en Colombia"

El delantero argentino se despidió del club antioqueño, al que llegó para la presente temporada. Reconoció la importancia de la estructura del equipo verde y se mostró agradecido con los hinchas y la dirigencia.

“Creo que fue un balance muy positivo, a pesar de que no se cumplieron los objetivos. Tuve un año muy bueno con este grupo, me voy tranquilo, es una institución que me trató muy bien hasta el último día. Me voy feliz de haber sido parte de esta institución”.

Esas fueron las primeras palabras del argentino Hernán Barcos para despedirse de Nacional, equipo en el que jugó la presente temporada, en el fútbol profesional colombiano.

El delantero, en entrevista con los medios oficiales del cuadro antioqueño, agregó que "me quedaron las mejores impresiones del club, le dije al Presidente (Juan David Pérez) que esto es un club europeo, dentro de Colombia y no podía ser menos porque Nacional es el más grande de acá. Tienen una gran estructura".

Barcos, de 35 años, aprovechó la oportunidad para dejar un mensaje a la afición 'verdolaga'. Y así indicó que “a los seguidores muchas gracias por todo el apoyo, las críticas las respeto y las valoro, porque uno no puede vivir solamente de elogios. Las críticas se construyen más que un buen trabajo”.

'El Pirata' jugó con Nacional 51 partidos en las diferentes competiciones y anotó un total de 15 goles.

Se espera que en las próximas se sigan conociendo otros nombres de futbolistas que no seguirán en el club paisa para la temporada 2020.

