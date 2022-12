Hernán Barcos le pone el 'pecho a la brisa': "La tensión en Nacional es para los experimentados"

El delantero del equipo 'verdolaga' se refirió este lunes a la responsabilidad que tiene el club en los cuadrangulares de la Liga Águila I 2019. El argentino también habló del duelo de atacantes que tendrá con 'Teo' Gutiérrez.

Con la victoria 2-1 sobre Santa Fe, Atlético Nacional aseguró su presencia en los cuadrangulares del fútbol profesional colombiano y ahora al interior del plantel profesional ahora se tienen fe para lo que viene.

Publicidad

Así lo dejó entrever el experimentado Hernán Barcos, quien es uno de los líderes de la nómina del equipo antioqueño y como tal asume su responsabilidad.

Vea también: Este es Jhon Córdoba, el goleador y héroe del ascenso del Colonia en el fútbol alemán

El argentino habló este lunes con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', y tocó temas relacionados con sus compañeros de Nacional y también sobre su conocimiento de Teófilo Gutiérrez, con quien compartió en el Sporting, de Portugal.

A continuación, las declaraciones más destacadas de Hernán Barcos:

Publicidad

Lo que viene en los cuadrangulares: "Estamos contentos por la clasificación, ahora viene la parte más importante. La tensión será para nosotros, los experimentados. a los jóvenes hay que guiarlos, mostrarles el camino y sacarles la presión. Que disfruten".

Sobre cómo se ha sentido en Colombia: "Hace tres años que quería venir. No se me había dado. Obivamente, cuando me llamó el equipo más grande de Colombia no te puedes resistir. Desde que llegué la ciudad me trató muy bien y estoy contento".

Publicidad

Duelo contra 'Teo' Gutiérrez en el Nacional vs. Junior: "Va a ser lindo. Con 'Teo' estuvimos seis meses en Sporting (de Lisboa), es un gran profesional y un gran compañero".