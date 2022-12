Hernán Barcos: "Yo a los del Tolima no les dije nunca nada de plata, dije que respetaran"

El delantero de Nacional aclaró la polémica acontecida en el partido de Copa Águila contra Tolima con Sergio Mosquera y Carlos Robles. Fue un cruce de palabras en las que, según el argentino, él respondió con altura.

Este viernes, Hernán Barcos compareció ante los medios de comunicación en la previa al partido contra Cúcuta por la fecha once de Liga Águila, el sábado a las 7:45 p.m, y habló del encontrón acontecido en el partido en el que los verdes empataron 1-1 con los ‘pijaos’, quedando de paso eliminados.

Sobre dicho suceso, el argentino comentó que “nos hablamos, nos insultamos dentro de la cancha, que es normal en el mundo del fútbol, primero me pegó él, después yo. Al final, me dijo que hablaba mucho, yo le dije él hablaba mucho con la boca llena, por la victoria. Entonces le dije aprendiera a respetar. Él dijo, “nosotros les ganamos siempre, usted es un muerto”. Respondí ustedes ganan partidos y nosotros campeonatos. Pero de plata no le dije nada nunca. Los que me conocen saben que no soy así, empecé con muy poco, tuve mucho y ahora tengo un poquito”.

Haciendo el balance contra los tolimenses Barcos añadió que “el golpe es fuerte por lo que nos teníamos planteado. Nos limita la opción de un torneo internacional, pero haremos todo lo posible por ganar la Liga para clasificar a la Libertadores que es lo mínimo para Nacional”.

De triunfar en el compromiso contra los nortesantandereanos, les permitirá a los verdes llegar al primer puesto de la Liga Águila. “Vamos a intentar ganar el partido desde el minuto uno para tomar el liderato en esta fecha”, finalizó el experinmentado futbolista.

Cerró su intervención ante los medios de comunicación diciendo: “uno como delantero vive de hacer goles, pero el botín de goleador no me quita el sueño, prefiero ser campeón. Ser goleador y no ganar nada, sí, muy lindo, pero prefiero lo colectivo; acá lo importante es Nacional y no Hernán Barcos”.