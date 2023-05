Hernán ‘Bolillo’ Gómez: “Actualmente el Junior es la burla y eso no se puede permitir”

El Junior de Barranquilla ha sido el tema de moda en la presente semana en el fútbol colombiano, por la polémica en la que se vio involucrado Luis ‘Chino’ Sandoval, quien llegó alcoholizado al entrenamiento, además de otros cuatro jugadores quienes cometieron actos de indisciplina. Sobre esto habló Hernán ‘Bolillo’ Gómez, este jueves.

En rueda de prensa, el técnico del elenco ‘tiburón’ no quiso abarcar en el tema de la salida del joven delantero, a quien en el club le finalizaron el contrato por este hecho.

“Yo ese tema lo hablé con los directivos, tomé una decisión y el comunicado salió ahora, no sé cómo los directivos están manejando el tema. De la nómina que iba a iniciar el partido contra Pereira y de los cinco involucrados cuatro iban a ser titulares y no van a estar, y están por fuera del trabajo de los partidos que faltan. No tengo nada más que hablar”, afirmó de entrada.

Seguido a eso, el ‘Bolillo’ lamentó que por esta situación el Junior esté siendo centro de burlas y señalamientos en redes sociales.

“Somos una risa, somos el hazme reír, es lo que no puede pasar que el Junior se vuelva memes y eso, es lo peor que puede pasar”, aseveró el DT del Junior.

