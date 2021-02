Hernán ‘Bolillo’ Gómez: “Ahí vamos cogiendo la manija y no terminamos sufriendo”

Fue un empate 1 a 1 entre Medellín y Cali , duelo de dos de los equipos tradicionales de nuestro balompié, que se disputó en el estadio Atanasio Girardot.

Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez compareció ante los medios de comunicación luego del compromiso y, pese a que rescató un punto, habló de la tristeza de sus dirigidos por no sumar de a tres.

“Uno conoce a su equipo y llegaron callados. Fue un buen primer tiempo, y en el segundo tiempo tuvimos lesiones de jugadores que nos hicieron trastabillar en los cambios. Fue importante que nos hubiéramos puesto 1-1 y al final pudimos ganar, eso fue con lo que los jugadores se fueron, con las ganas de haber ganado”, dijo el director técnico.

Tuvo que hacer cambios por lesión, pero consideró que se acoplaron bien al ritmo del juego: “el equipo pierde en un momento cuando hicimos los cambios, ahí nos desubicamos, era normal. Pero se organizaron y tomamos el control contra un rival complicado”.

Recalcó que en este cotejo no fue tanta “la paridera”, tal cual como lo dijo la fecha anterior, “yo destaco de Medellín que es el partido que me deja mas contento. En este partido fue en el que más opciones de gol generamos y no terminados sufriendo como en otros partidos, ahí vamos cogiendo la manija”.

Dejó palabras de optimismo para los hinchas del ‘rojo de la montaña’: “mejoramos mucho para este partido, ganamos la banda, tuvimos opciones, fuimos equilibrados. Cuando nos acomodamos en el partido pudimos haber sacado un mejor marcador. Le hemos hecho partido a los grandes y ahí estamos metidos, en el grupo de los ocho, eso es importante”.