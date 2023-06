Hernán 'Bolillo' Gómez confirmó tres fichajes, anunció una baja más y puso en duda a Carlos Bacca

Pensando en lo que será la siguiente temporada, Hernán ‘Bolillo’ Gómez ya piensa en el ensamble de la nómina en el Junior de Barranquilla, en la que ya no contará con el histórico e icónico guardameta ‘tiburón’, Mario Sebastián Viera , y con la que buscará en este segundo semestre la clasificación a las finales del fútbol colombiano.

Respecto a quiénes serán los nuevos fichajes y las posibles bajas que tendrá el conjunto ‘rojiblanca’ en el próximo semestre, el ‘Bolillo’ dio reveladores detalles al ‘Heraldo’, confirmando inicialmente el arribo del nuevo fichaje ‘tiburón’.

“Pablo Rojas ya está acá y está listo, además, lo de Víctor Moreno y Emanuel Olivera está completamente cerrado. Esos tres son los que puedo decir con seguridad que ya están. Los otros son temas de negociaciones que está haciendo don Fuad Char. No puedo salir a hablar de eso, porque a veces las negociaciones salen y otras veces no”, indició Hernán Darío.

Sumado a eso, explicó el movimiento transaccional para la llegada de Víctor Moreno, afirmando que fue un intercambio por Brayan León, jugador que llegó justamente a inicios de año a la institución ‘tiburona’.

Publicidad

En materia de ataque, aunque no lo da por confirmado, el ‘Bolillo’ sentenció que Santiago Gómez y Gonzalo Lencina son los dos delanteros elegidos para reforzar el equipo, aunque apuntan a traer a uno o al otro, no a los dos, hecho que obligaría una salida de jugadores extranjeros: “En estos momentos me tengo que volver a reunir con Don Fuad y con los directivos para saber en qué van las negociaciones. Nosotros vamos a tener cuatro jugadores extranjeros, tres que juegan y otro que tiene que esperar. Hay que mirar cómo terminan las negociaciones, cuando esté todo confirmado ahí sí se puede decir”.

Junior de Barranquilla quedó en el noveno lugar de la Liga I-2023. Twitter @JuniorClubSA

“Hasta ahora, fuera de los que ya se conocen, no hay más salidas confirmadas. Por el tema de los contratos todavía no sabemos quiénes más saldrán. No se sabe los cambios. Tenemos una lista, algo trabajado, pero nada confirmado, ya esos temas los hablo internamente con los jugadores, con las directivas, no me gusta decir eso públicamente”, dijo el entrenador ‘tiburón’.

*Otras declaraciones:

Publicidad

¿Cómo ha trabajo el equipo en la pretemporada?

“He visto muy bien todo. Estamos todos bien, esta noche nos volveremos a concentrar. Los muchachos están alegres, con buena disposición. Hay trabajos físicos y nos ha gustado todo hasta el momento.

¿Carlos Bacca continuará en el equipo?

“Yo soy una persona que tiene amistad con los jugadores. No he tenido problemas con ninguno. Yo he tenido una buena relación con Carlos toda la vida, yo lo llevé a la Selección. Pero es distinto a las situaciones de trabajo. Está haciendo la pretemporada, yo no tengo problema con ninguno. Todavía no hemos hecho el análisis completo sobre ese tema de Bacca”.