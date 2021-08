Hernán ‘Bolillo’ Gómez no quedó contento con el nivel de su Medellín en el duelo frente a Equidad, pero también le dio crédito a sus contrincantes este domingo.

“A mí no me sorprende nunca lo de Alexis, jugar contra ellos siempre es muy difícil, es un equipo muy ordenado y táctico, el de nosotros también, hoy pusimos todo lo que el mundo dice en ataque y Equidad cierra bien los espacios, es un partido medio ajedrezado, pero por los técnicos es un equipo táctico, pero nos está faltando el gol”, afirmó de entrada.

Eso sí, el ‘Bolillo’ enfatizó en que hay que darle crédito también al equipo ‘asegurador’, que siempre complica a sus rivales.

“La Equidad no ha podido ganar y le han hecho apenas dos goles, no he visto equipos que tengan la claridad para jugar contra la Equidad, no es que estemos perdiendo lo que hemos avanzado”, afirmó.

Por último, sobre la sequía de su goleador Agustín Vuletich, el entrenador del Medellín mencionó que “juega de delantero, lo que pasa es que son 11 corriendo en ataque y en defensa, todo el mundo trabaja en esos dos aspectos”.