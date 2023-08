Hernán 'Bolillo' Gómez: "El equipo se entrena muy bien, pero nos falta meterla; es difícil"

Luego de igualar a cero con Deportivo Pasto en le estadio Metropolitano de Barranquilla por la quinta jornada de la Liga II-2023, el entrenador del Junior, Hernán ‘Bolillo’ Gómez analizó lo que fue el compromiso, detectó las falencias del ‘tiburón’ y hasta explicó por qué respondió de la manera en que lo hizo al hincha ‘rojiblanco’, llegando al escenario deportivo.

Así como lo declaró en rueda de prensa, frente a los periodistas presentes, el estratega antioqueño enfatizó en la falta de eficiencia por parte del equipo en el ´último cuarto de cancha: “En la situación que estamos viviendo, tener la opción de gol clara y no la metemos es algo complicado. Con un gol, uno gana, no se necesita más y al no meterla, después el equipo siente el impacto porque pierde la tranquilidad”.

“Es difícil porque los equipos vienen aquí, se defienden en 20 metros y se hace imposible, se hace demasiado difícil tener esa intensidad y esa dinámica que se necesita porque necesitamos demasiada intensidad y no se puede sacar en ese espacio, por eso se ve como si fuera pasivo, pero se está elaborando para tratar de llegar. Y es que también nos cuesta sino aprovechamos lo que tenemos al principio”, complementó Hernán Darío Gómez.

"Ha sido un muy mal inicio, pero el ambiente está difícil. Cuando los muchachos salieron a calentar y les gritaron, esas energías son difíciles, a veces pienso que es personal porque yo llegué acá y me tocó tomar decisiones, limpiamos mucho el camerino de Junior que este camerino era difícil y no ganamos, entonces me están cobrando eso, pero ya es personal", agregó el experimentado entrenador.

*Otras declaraciones:

¿Analiza su salida como una opción?

“Sí, tengo que empezar a conversar a ver qué. Si hubiéramos ganado pues sería distinto, pero no ganamos y al tomar decisiones tan difíciles entonces la cogen conmigo, porque yo llevo el equipo hasta la última línea, pero tampoco la puedo meter. Ya uno siente el ambiente demasiado pesado, porque si el equipo sale a calentar y no ha empezado a jugar y lo están insultando”.

¿Cómo se siente usted?

“Yo estoy bien, con fuerza, lo que tengo es rabia. El equipo entrena bien, todos somos alegres, pero es que los muchachos merecen ganar, por ahí cuando no se gana el análisis es distinto, pero si no ganas, hay que aceptar la crítica”.

¿Por qué le hizo el gesto obsceno al aficionado entrando al estadio?

“Porque él me estaba ofendiendo, pero yo también estaba en la ralea mijo, también me defiendo, yo llego no ha empezado al partido y empiezan a insultarme, no tengo que aguantarme. Me tratan mal, yo también doy papa y yuca porque es una mala energía”.