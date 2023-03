Hernán 'Bolillo' Gómez: "Lo que puedo decir del Junior es que físicamente no está"

El Junior de Barranquilla sigue sin 'levantar cabeza'. Este jueves el equipo dirigido por Hernán 'Bolillo' Gómez tuvo que visitar al América de Cali en un partido correspondiente a la jornada 7 de la liga colombiana, en la que una vez más sufrió una derrota, que no le permitió salir del fondo de la tabla.

Finalizado el encuentro, el experimentado estratega colombiano, al mando del conjunto 'tiburón', atendió a los medios de comunicación, donde se mostró crítico con sus dirigidos, en especial en la parte física. "Al equipo no es que se le dificulte encontrar goles, sino que el equipo está viviendo un momento difícil en muchos aspectos, le cuesta muchas cosas. Junior es un equipo que trabaja un rato y después tiene muchas dificultades en los partidos", expresó de entrada el DT de los 'rojiblancos'.

Y agregó, "Junior tuvo un primer tiempo en el que se puede decir que hizo cosas importantes de lo que se ha iniciado y lo que se ha empezado a informar. Ya después el Junior no tiene la fuerza mental, y físicamente no tiene la preparación para mantener los 90 minutos en este momento".

En otra de sus intervenciones hizo mayor énfasis con respecto al tema físico del equipo, "de Junior puedo decir que tuvo un primer tiempo aceptable, después el segundo tiempo nos cuesta porque no tenemos una buena preparación física".

"El Junior ya había dado todo lo que tenía para dar en el primer tiempo, eso fue lo que pasó en el segundo tiempo. Nos pasó en el partido también con Santa Fe, he visto los videos del Junior y al equipo le cuesta", complementó en su análisis.

Aquí más declaraciones de Hernán 'Bolillo' Gómez:

*Más sobre el estado físico del Junior

"Juan Fernando Quintero es un jugador importante, pero nosotros debemos trabajar para no depender de un solo jugador, nosotros ahora la verdad es que yo no quiero hablar más de Junior porque quiero dejar eso para entrenamientos, trabajos y los directivos, con los que se puede hablar confidencialmente. Lo que puedo decir del Junior es que físicamente no está".

*La inferioridad del Junior con respecto al América de Cali

"Hay cambios que se hacen y a veces resultan y otras veces no. Yo quisiera en esta rueda de prensa hablar solamente del América, de lo que es el América. América es un equipo con mucho orden, dinámico, que compite, recupera fácil, se mueve fácil, sostiene el balón fácil. Entonces es muy normal el resultado de hoy, porque hoy en día somos un equipo con muchas dificultades, nos vemos lentos, perdemos el orden en el segundo tiempo, perdemos fuerza para la parte complementaria, nos alcanzan 40 minutos la condición física y eso es lo que hemos podido ver en estos partidos. El Junior tiene muchos problemas de condición física".

*Sobre Carlos Darwin Quintero

"Darwin Quintero es uno de los jugadores importantes que hay en la vida del futbol, por lo que se equilibra, esa es la diferencia y gracias a Dios lo tiene el América, ojalá lo tuviéramos nosotros".