Hernán 'Bolillo' Gómez: "La clasificación la perdimos contra Unión Magdalena y Boyacá Chicó"

Este miércoles, en la liga del fútbol colombiano se jugó la última jornada del 'todos contra todos' y se definieron los ocho clasificados a los cuadrangulares finales. Junior llegó con opciones de avanzar y le ganó el Atlético Huila , sin embargo, los resultados de otros juegos no le favorecieron y terminó eliminado. El director técnico del 'tiburón', Hernán 'Bolillo' Gómez dejó ver su decepción ante los medios de comunicación.

En primer lugar, el estratega de los 'curramberos' dejó en claro que a pesar de la eliminación, "como habíamos hablado con los directivos, había que escalar lo que más se pudiera y hacer la mayor cantidad de puntos para que el equipo no quedara en la posición que estaba, que cuando yo llegué era de último".

Luego hizo un balance sobre en que momento dieron pasos hacia atrás que no les permitió clasificar. "De 30 puntos nosotros hicimos 22, por ahí nos podemos quejar de algunos puntos que perdimos bobamente, pero nos quedamos afuera y los muchachos hicieron un buen repunte y no nos quedamos tan atrás. Infortunadamente eliminados. Hay que seguir trabajando para lo que viene, Junior tiene que formarse y hacerse fuerte", concluyó.

A continuación, otras declaraciones de Hernán 'Bolillo' Gómez:

Los puntos que dejaron escapar

"Junior en los últimos resultados, perdió en Manizales, empató en Pereira y ganó acá en Neiva. Los muchachos sienten eso, hay una buena relación; hubo un bajón bravo contra Pereira donde todos lo sentimos, pero se perdieron puntos más inocentemente contra Unión Magdalena y contra Chicó. Haciendo un análisis ahorita, esos puntos nos hicieron daño, sino era otro cantar".

A charlar con los dirigentes del equipo

"Sí, mañana me voy a reunir con los directivos, el viernes tengo otra reunión, hasta que lleguemos a coordinar todo para el plantel en el próximo torneo y nos suframos tanto como le pasó a la hinchada de Junior y a nosotros. Vamos a trabajar duro en este tiempo de eliminación que tenemos".

*Los refuerzos para el próximo semestre

"Hay varias posiciones en la que debemos reforzar, pero mientras que yo no lo hablé con los directivos, no lo vamos a sacar a la luz. Nosotros cogimos el equipo muy atrás y queda uno triste porque había la posibilidad grande, no hoy, de hecho éramos la última opción. En los últimos partidos teníamos la posibilidad real, pero no pudimos y uno siente el dolor. Sin embargo, la idea era que el Junior no perdiera la dignidad, este equipo trabajó, trabajó y trabajó, y sé que reforzando un poquito el equipo, el próximo semestre nos va a ir mejor".

¿Lo del Junior es un fracaso?

"Por ahí vi un video de un basquetbolista hablando de la palabra fracaso, todo lo debimos haber visto, hay que verlo".